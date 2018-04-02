Укрсоцбанк Альфа-Групп

Тракторист написав:информация о собственниках банков есть в открытом доступе на сайте НБУ и на сайте банка, так что прежде чем довать не совсем достоверную информация стоит всё же с ней ознакомиться, так как не все собственники имеют гражданство России, а среди них есть также граждане Израиля, а 9,9% акций в Люксембургском холдинге, которому принадлежит украинский банк, владеет итальянская группа Уникредит...
обратите внимание что гражданам России принадлежит только примерно 1/3 акций
В Ваших словах манипуляция или Вы не смогли разобраться в примитивном отчете НБУ.
Обратите внимание, что если сложить доли первых четырех участников, то получается, что более 80% Укрсоцбанка принадлежит россиянам. Правда, пару человек из четверки акционеров уже живет в Израиле. Но оба они выходцы из России, а это о многом говорит. Считать их не россиянами это все равно, что считать Саакашвили коренным украинцем, как это было недавно.
Что касается холдинга ABH Holdings S.A., то он давно считается российским. Не просто так ведь, как думаете? И то, что в его состав вошел UniСredit, ни о чем не говорит, если вспомнить причину. Ведь UniСredit вошел в состав миноритарием после бартерной сделки в результате которой UniСredit фактически лишился Укрсоцбанка, в котором он поднял уровень качества обслуживания до фантастических высот в свое время. Возможно UniСredit испугался грамотного регулирования Гонтаревой, а результате которого в Украине осталось из более чем 200 только 84 банка!!! Тут любой инвестор обеспокоился бы, не только UniСredit, который просто продал банк с надеждой, что российский капитал Гонтарева побоится трогать. Она попыталась вроде бы, но потом резко ушла вдруг в отпуск, типа, навсегда. Подробности не известны.
После этого ABH Holdings S.A. понял, что клиентов банков в Украине защищать точно никто не будет, ведь инвесторов же грабят и тоже начал грабить. Комиссию в 2% за снятие наличных со своего счета иначе как грабежом назвать нельзя!!!
Пошел этот банк агрессора и его акционеры куда подальше!!!
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo, вы уж определитесь в ваших претензиях к банку. сначала вы пишите, что сотрудники о чём-то умалчивают и скрывают информацию:
buratinyo написав:К тому же этими двумя банками владеют россияне, хотя сотрудники об этом тщательно умалчивают.
я вам ответил, что вся информация есть в открытом доступе на сайте банка и НБУ. вы попросили прислать ссылки и я их прислал. теперь у вас появились новые претензии к банку - это ваше право, но всё же не стоит всё связанное с Россией или российским капиталом встречать в штыки...
с точки зрения исторического опыта и здравого смысла капитал не имеет национальности, а значительно более важно где уплачиваются налоги. с этой точке зрения нет большой разницы между гражданами Израиля, которые являются налоговыми резидентами Великобритании и являющиеся основными собственниками Альфы и Укрсоца и например главным "патриотом" Украины г-ном порошенко, который имеет и что самое интересное расширяет бизнес в России и платит там налоги от этого бизнеса, а доходы от украинских бизнесов скрывающий в панамских и других офшорах...
я 11 лет клиент Укрсоцбанка и 9 лет клиент Альфы и моё личное мнение, что это вполне нормальные украинские банки (не без недостатков и проблем) с которыми вполне можно работать. просто не стоит ожидать от банка "манны небесной", а чётко понимать что у банка и клиента несколько разные задачи и желания...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
месяц назад продлевала депо и хотела снять проц-ты. так они мне приказали 1% комиссии с процентов. это нормально? продлила вместе с процентами и заказала карточку. которая поможет снять без комиссии
за 11 лет это уже как минимум 3-й раз когда вводится комиссия за снятие с текущего счёта - такая ситуация была при украинских собствениках, потом итальянских и вот теперь после покупки банка Альфой, но при этом в банке всегда была возможность снять деньги без комиссии, но с несколько большим количеством телодвижений... настораживает ваше выражение "заказала", так как в банке есть бесплатные предвыпущенные карты для депозитных клиентов, оформление и получение которой занимает до 10-15 минут. если же вам выпускают какую-то другую карту, то это или из-за незнания персонала (в банке большая текучка кадров) или из-за злого умысла - в этом случае прежде чем получать её сначала точно выясните какая это карта и какие по ней действуют тарифы...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
снятие по картам "чемпион" в кассе (в банкомате) которое произойдёт в этом месяце 30,31 марта (но не проведётся по счёту в этом месяце), вы согласно тарифов учитываете в этом месяце или оно войдёт в лимиты апреля?
Добрый день, uaprofi! Операции за 30 и 31 марта будут учитываться в марте, на апрель они не влияют. Эта комиссия удерживается в день проведения операции.
спасибо за ответ, но в калл-центре почему то сказали что по дате проводки по счёту это уже или или
интересно также Ваше мнение насчёт такого: у меня к карте "чемпион" есть допка, вопросы: 1. чтобы НЕ платить комиссию 20 грн. нужно провести 8 операций всего или 8 операций по каждой карте? 2. лимит для бесплатного снятия в банкомате укрсоца будет 5000 по каждой карте (т.е. суммарно 10000 по счёту) или 5000 всего? 3. снятие нала в кассе скартой 2 раза по каждой карте или 2 раза всего?
Добрый день, uaprofi. Чтобы не платить комиссию 20 грн. можно провести 8 операций по любой карте, так как фактически проверяется по счету, какое количество транзакций проведено. Следовательно, по пункту 2 и 3 лимит бесплатного снятия также фиксируется по счету, а не по каждой карте отдельно.
Ukrsotsbank написав:Чтобы не платить комиссию 20 грн. можно провести 8 операций по любой карте, так как фактически проверяется по счету, какое количество транзакций проведено. Следовательно, по пункту 2 и 3 лимит бесплатного снятия также фиксируется по счету, а не по каждой карте отдельно.
Т.е. наличие депозита уже не будет являться одним из условий бесплатного обслуживания карты "Чепион"?
Ukrsotsbank написав:Чтобы не платить комиссию 20 грн. можно провести 8 операций по любой карте, так как фактически проверяется по счету, какое количество транзакций проведено. Следовательно, по пункту 2 и 3 лимит бесплатного снятия также фиксируется по счету, а не по каждой карте отдельно.
Т.е. наличие депозита уже не будет являться одним из условий бесплатного обслуживания карты "Чепион"?
хорошо хоть я не клюнул на эту чушь с получением "бесплатной карты" чемпион для депозитчиков. овнобанк, он как ни крутись, овнобанком и останется! обнаглевшие самки собак... лишь бы до осени дожила возможность убежать через альфу
А также еще будет обязательная плата за SMS: 1.7 Послуга SMS-банкінг (щомісячна абонентська плата) 4 - 15 грн / 0,5 USD / 0,5 EUR 4- Користування сервісом є обов'зковою умовою обслуговування карткового рахунку.
Я просто в шоке от руководства вашего банка! Теперь я вынужден буду идти в отделение и закрывать карту, которую только недавно открыл. И как мне теперь забрать свой валютный депозит, без комиссий естественно?