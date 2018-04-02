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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 928929930931>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 08:57

  Тракторист написав:
  buratinyo написав:
  Тракторист написав:информация о собственниках банков есть в открытом доступе на сайте НБУ и на сайте банка, так что прежде чем довать не совсем достоверную информация стоит всё же с ней ознакомиться, так как не все собственники имеют гражданство России, а среди них есть также граждане Израиля, а 9,9% акций в Люксембургском холдинге, которому принадлежит украинский банк, владеет итальянская группа Уникредит...

ссылочку дайте, посмотрим, проверим.

сайт Укрсоцбанка - https://www.ukrsotsbank.com/ABHH/

сайт Альфы - https://alfabank.ua/about/informaciya-pro-bank

сайт НБУ - https://bank.gov.ua/files/Shareholders/ ... 180101.pdf

обратите внимание что гражданам России принадлежит только примерно 1/3 акций

В Ваших словах манипуляция или Вы не смогли разобраться в примитивном отчете НБУ.

Обратите внимание, что если сложить доли первых четырех участников, то получается, что более 80% Укрсоцбанка принадлежит россиянам. Правда, пару человек из четверки акционеров уже живет в Израиле. Но оба они выходцы из России, а это о многом говорит. Считать их не россиянами это все равно, что считать Саакашвили коренным украинцем, как это было недавно. :mrgreen:

Что касается холдинга ABH Holdings S.A., то он давно считается российским. Не просто так ведь, как думаете? И то, что в его состав вошел UniСredit, ни о чем не говорит, если вспомнить причину. Ведь UniСredit вошел в состав миноритарием после бартерной сделки в результате которой UniСredit фактически лишился Укрсоцбанка, в котором он поднял уровень качества обслуживания до фантастических высот в свое время. Возможно UniСredit испугался грамотного регулирования Гонтаревой, а результате которого в Украине осталось из более чем 200 только 84 банка!!! Тут любой инвестор обеспокоился бы, не только UniСredit, который просто продал банк с надеждой, что российский капитал Гонтарева побоится трогать. Она попыталась вроде бы, но потом резко ушла вдруг в отпуск, типа, навсегда. Подробности не известны.

После этого ABH Holdings S.A. понял, что клиентов банков в Украине защищать точно никто не будет, ведь инвесторов же грабят и тоже начал грабить. Комиссию в 2% за снятие наличных со своего счета иначе как грабежом назвать нельзя!!!

Пошел этот банк агрессора и его акционеры куда подальше!!!
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 11:19

buratinyo, вы уж определитесь в ваших претензиях к банку. сначала вы пишите, что сотрудники о чём-то умалчивают и скрывают информацию:

  buratinyo написав:К тому же этими двумя банками владеют россияне, хотя сотрудники об этом тщательно умалчивают.

я вам ответил, что вся информация есть в открытом доступе на сайте банка и НБУ. вы попросили прислать ссылки и я их прислал. теперь у вас появились новые претензии к банку - это ваше право, но всё же не стоит всё связанное с Россией или российским капиталом встречать в штыки...

с точки зрения исторического опыта и здравого смысла капитал не имеет национальности, а значительно более важно где уплачиваются налоги. с этой точке зрения нет большой разницы между гражданами Израиля, которые являются налоговыми резидентами Великобритании и являющиеся основными собственниками Альфы и Укрсоца и например главным "патриотом" Украины г-ном порошенко, который имеет и что самое интересное расширяет бизнес в России и платит там налоги от этого бизнеса, а доходы от украинских бизнесов скрывающий в панамских и других офшорах...

я 11 лет клиент Укрсоцбанка и 9 лет клиент Альфы и моё личное мнение, что это вполне нормальные украинские банки (не без недостатков и проблем) с которыми вполне можно работать. просто не стоит ожидать от банка "манны небесной", а чётко понимать что у банка и клиента несколько разные задачи и желания...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 14:08

Тракторист

месяц назад продлевала депо и хотела снять проц-ты. так они мне приказали 1% комиссии с процентов. это нормально? продлила вместе с процентами и заказала карточку. которая поможет снять без комиссии
brainybird
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 14:48

  brainybird написав:Тракторист

месяц назад продлевала депо и хотела снять проц-ты. так они мне приказали 1% комиссии с процентов. это нормально? продлила вместе с процентами и заказала карточку. которая поможет снять без комиссии

за 11 лет это уже как минимум 3-й раз когда вводится комиссия за снятие с текущего счёта - такая ситуация была при украинских собствениках, потом итальянских и вот теперь после покупки банка Альфой, но при этом в банке всегда была возможность снять деньги без комиссии, но с несколько большим количеством телодвижений... настораживает ваше выражение "заказала", так как в банке есть бесплатные предвыпущенные карты для депозитных клиентов, оформление и получение которой занимает до 10-15 минут. если же вам выпускают какую-то другую карту, то это или из-за незнания персонала (в банке большая текучка кадров) или из-за злого умысла - в этом случае прежде чем получать её сначала точно выясните какая это карта и какие по ней действуют тарифы...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:17

  uaprofi написав:
  Ukrsotsbank написав:
  uaprofi написав:Ukrsotsbank

снятие по картам "чемпион" в кассе (в банкомате) которое произойдёт в этом месяце 30,31 марта (но не проведётся по счёту в этом месяце), вы согласно тарифов учитываете в этом месяце или оно войдёт в лимиты апреля?

Добрый день, uaprofi! Операции за 30 и 31 марта будут учитываться в марте, на апрель они не влияют. Эта комиссия удерживается в день проведения операции.


спасибо за ответ, но в калл-центре почему то сказали что по дате проводки по счёту это уже или :lol: или :evil:

интересно также Ваше мнение насчёт такого:
у меня к карте "чемпион" есть допка, вопросы:
1. чтобы НЕ платить комиссию 20 грн. нужно провести 8 операций всего или 8 операций по каждой карте?
2. лимит для бесплатного снятия в банкомате укрсоца будет 5000 по каждой карте (т.е. суммарно 10000 по счёту) или 5000 всего?
3. снятие нала в кассе скартой 2 раза по каждой карте или 2 раза всего?

Добрый день, uaprofi. Чтобы не платить комиссию 20 грн. можно провести 8 операций по любой карте, так как фактически проверяется по счету, какое количество транзакций проведено. Следовательно, по пункту 2 и 3 лимит бесплатного снятия также фиксируется по счету, а не по каждой карте отдельно.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 13:49

  Ukrsotsbank написав:Чтобы не платить комиссию 20 грн. можно провести 8 операций по любой карте, так как фактически проверяется по счету, какое количество транзакций проведено. Следовательно, по пункту 2 и 3 лимит бесплатного снятия также фиксируется по счету, а не по каждой карте отдельно.

Т.е. наличие депозита уже не будет являться одним из условий бесплатного обслуживания карты "Чепион"?
AVZ
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 14:20

  AVZ написав:
  Ukrsotsbank написав:Чтобы не платить комиссию 20 грн. можно провести 8 операций по любой карте, так как фактически проверяется по счету, какое количество транзакций проведено. Следовательно, по пункту 2 и 3 лимит бесплатного снятия также фиксируется по счету, а не по каждой карте отдельно.

Т.е. наличие депозита уже не будет являться одним из условий бесплатного обслуживания карты "Чепион"?

AVZ, да, с 30.03.2018 новые тарифы. Информация с изменениями размещена по ссылке: https://ru.ukrsotsbank.com/operating_changes/view/145/.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:30

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

хорошо хоть я не клюнул на эту чушь с получением "бесплатной карты" чемпион для депозитчиков.
овнобанк, он как ни крутись, овнобанком и останется!
обнаглевшие самки собак...
лишь бы до осени дожила возможность убежать через альфу
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:09

  Ukrsotsbank написав:
  AVZ написав:Т.е. наличие депозита уже не будет являться одним из условий бесплатного обслуживания карты "Чепион"?

AVZ, да, с 30.03.2018 новые тарифы. Информация с изменениями размещена по ссылке: https://ru.ukrsotsbank.com/operating_changes/view/145/.

А также еще будет обязательная плата за SMS:
1.7 Послуга SMS-банкінг (щомісячна абонентська плата) 4 - 15 грн / 0,5 USD / 0,5 EUR
4- Користування сервісом є обов'зковою умовою обслуговування карткового рахунку.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:22

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

  Ukrsotsbank написав:AVZ, да, с 30.03.2018 новые тарифы. Информация с изменениями размещена по ссылке: https://ru.ukrsotsbank.com/operating_changes/view/145/.

Я просто в шоке от руководства вашего банка!
Теперь я вынужден буду идти в отделение и закрывать карту, которую только недавно открыл.
И как мне теперь забрать свой валютный депозит, без комиссий естественно?
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