Укрсоцбанк Альфа-Групп

Додано: Суб 31 бер, 2018 08:57

Тракторист написав: buratinyo написав: Тракторист написав: информация о собственниках банков есть в открытом доступе на сайте НБУ и на сайте банка, так что прежде чем довать не совсем достоверную информация стоит всё же с ней ознакомиться, так как не все собственники имеют гражданство России, а среди них есть также граждане Израиля, а 9,9% акций в Люксембургском холдинге, которому принадлежит украинский банк, владеет итальянская группа Уникредит... информация о собственниках банков есть в открытом доступе на сайте НБУ и на сайте банка, так что прежде чем довать не совсем достоверную информация стоит всё же с ней ознакомиться, так как не все собственники имеют гражданство России, а среди них есть также граждане Израиля, а 9,9% акций в Люксембургском холдинге, которому принадлежит украинский банк, владеет итальянская группа Уникредит...

ссылочку дайте, посмотрим, проверим. ссылочку дайте, посмотрим, проверим.

сайт Укрсоцбанка - https://www.ukrsotsbank.com/ABHH/



сайт Альфы - https://alfabank.ua/about/informaciya-pro-bank



сайт НБУ - https://bank.gov.ua/files/Shareholders/ ... 180101.pdf



обратите внимание что гражданам России принадлежит только примерно 1/3 акций сайт Укрсоцбанка -сайт Альфы -сайт НБУ -обратите внимание что гражданам России принадлежит только примерно 1/3 акций

В Ваших словах манипуляция или Вы не смогли разобраться в примитивном отчете НБУ.Обратите внимание, что если сложить доли первых четырех участников, то получается, что более 80% Укрсоцбанка принадлежит россиянам. Правда, пару человек из четверки акционеров уже живет в Израиле. Но оба они выходцы из России, а это о многом говорит. Считать их не россиянами это все равно, что считать Саакашвили коренным украинцем, как это было недавно.Что касается холдинга ABH Holdings S.A., то он давно считается российским. Не просто так ведь, как думаете? И то, что в его состав вошел UniСredit, ни о чем не говорит, если вспомнить причину. Ведь UniСredit вошел в состав миноритарием после бартерной сделки в результате которой UniСredit фактически лишился Укрсоцбанка, в котором он поднял уровень качества обслуживания до фантастических высот в свое время. Возможно UniСredit испугался грамотного регулирования Гонтаревой, а результате которого в Украине осталось из более чем 200 только 84 банка!!! Тут любой инвестор обеспокоился бы, не только UniСredit, который просто продал банк с надеждой, что российский капитал Гонтарева побоится трогать. Она попыталась вроде бы, но потом резко ушла вдруг в отпуск, типа, навсегда. Подробности не известны.После этого ABH Holdings S.A. понял, что клиентов банков в Украине защищать точно никто не будет, ведь инвесторов же грабят и тоже начал грабить. Комиссию в 2% за снятие наличных со своего счета иначе как грабежом назвать нельзя!!!Пошел этот банк агрессора и его акционеры куда подальше!!!