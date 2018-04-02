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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 928929930931

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 18:32

  Viktor2812 написав:
  Ukrsotsbank написав:AVZ, да, с 30.03.2018 новые тарифы. Информация с изменениями размещена по ссылке: https://ru.ukrsotsbank.com/operating_changes/view/145/.

Я просто в шоке от руководства вашего банка!
Теперь я вынужден буду идти в отделение и закрывать карту, которую только недавно открыл.
И как мне теперь забрать свой валютный депозит, без комиссий естественно?

откройте бесплатную карту в тарифном пакете Депозитный, которая правда в ИБ светится с прошлого года как Зарплатная...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 08:56

Я вчера проверил срок действия карты – оказалось до 04/18.
В тарифах, в 10 сноске написано что "Щомісячна комісія за перший календарний місяць користування карткою не тарифікується".
Значит ли это что с меня не спишут комиссию за апрель? Или нужно таки идти в отделение и закрывать карту?
AVZ
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 09:04

  AVZ написав:Я вчера проверил срок действия карты – оказалось до 04/18.
В тарифах, в 10 сноске написано что "Щомісячна комісія за перший календарний місяць користування карткою не тарифікується".
Значит ли это что с меня не спишут комиссию за апрель? Или нужно таки идти в отделение и закрывать карту?

AVZ, уточните, пожалуйста, ИНН в личном сообщении, проверим информацию.
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