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Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 кві, 2018 18:32
Viktor2812 написав:
Я просто в шоке от руководства вашего банка!
Теперь я вынужден буду идти в отделение и закрывать карту, которую только недавно открыл.
И как мне теперь забрать свой валютный депозит, без комиссий естественно?
откройте бесплатную карту в тарифном пакете Депозитный, которая правда в ИБ светится с прошлого года как Зарплатная...
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Додано: Вів 03 кві, 2018 08:56
Я вчера проверил срок действия карты – оказалось до 04/18.
В тарифах, в 10 сноске написано что "Щомісячна комісія за перший календарний місяць користування карткою не тарифікується".
Значит ли это что с меня не спишут комиссию за апрель? Или нужно таки идти в отделение и закрывать карту?
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Додано: Вів 03 кві, 2018 09:04
AVZ написав:
Я вчера проверил срок действия карты – оказалось до 04/18.
В тарифах, в 10 сноске написано что "Щомісячна комісія за перший календарний місяць користування карткою не тарифікується"
.
Значит ли это что с меня не спишут комиссию за апрель? Или нужно таки идти в отделение и закрывать карту?
AVZ, уточните, пожалуйста, ИНН в личном сообщении, проверим информацию.
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