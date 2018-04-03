Укрсоцбанк Альфа-Групп

Додано: Вів 03 кві, 2018 15:45

Ukrsotsbank, я обслуживаюсь в отделении на ул. Сагайдачного. Интересует как долго будут функционировать гривневые текущие счета открытые в этом отделении?

«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев