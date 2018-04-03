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Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 кві, 2018 21:48
Я и не написал им . Знаю что вопрос общего характера , и это интересно всем клиентам . Просто то что сказала сотрудница , выглядит странно . Вот и прошу сказать представителя , так это или нет .
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Batarejkin
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