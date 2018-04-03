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Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 кві, 2018 21:48
Я и не написал им . Знаю что вопрос общего характера , и это интересно всем клиентам . Просто то что сказала сотрудница , выглядит странно . Вот и прошу сказать представителя , так это или нет .
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Batarejkin
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Додано: Сер 04 кві, 2018 08:41
lov2108 написав: Ukrsotsbank написав: Batarejkin написав:
Хочу кое-что спросить у представителя . Был сегодня в отделении и закрывал свои чемпионы , оставил только одну карту в Укрсоц. И мне операционист сказала - вы лучше уже все до конца месяца закройте , потому что в конце месяца начнут закрывать карточные счета в Укрсоц . Будете ходить и снимать свои остатки на счете в кассу . Я у нее спросил - а хоть смску отправят об этом ? Я ничего такого ведь не получал. Подтвердите или опровергните это . Спасибо.
Добрый день, Batarejkin. Для проверки информации уточните, пожалуйста, Ваш ИНН и в какое отделение обращались в личном сообщении.
Если вы напишите им эти данные то они вычислят без труда сотрудницу которая вас обслуживала и тогда дадут ей минимум по шапке.
Иначе зачем представителю такие данные для ответа на вопрос ОБЩЕГО характера, а не индивидуальный.
lov2108, Банк согласно условий обслуживания может закрыть счет по истечению 6 месяцев, при условии, что на счете нет остатка и задолженности.
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Ukrsotsbank
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