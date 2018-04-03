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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 929930931932

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 21:48

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

Я и не написал им . Знаю что вопрос общего характера , и это интересно всем клиентам . Просто то что сказала сотрудница , выглядит странно . Вот и прошу сказать представителя , так это или нет .
Batarejkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 08:41

  lov2108 написав:
  Ukrsotsbank написав:
  Batarejkin написав:Хочу кое-что спросить у представителя . Был сегодня в отделении и закрывал свои чемпионы , оставил только одну карту в Укрсоц. И мне операционист сказала - вы лучше уже все до конца месяца закройте , потому что в конце месяца начнут закрывать карточные счета в Укрсоц . Будете ходить и снимать свои остатки на счете в кассу . Я у нее спросил - а хоть смску отправят об этом ? Я ничего такого ведь не получал. Подтвердите или опровергните это . Спасибо.

Добрый день, Batarejkin. Для проверки информации уточните, пожалуйста, Ваш ИНН и в какое отделение обращались в личном сообщении.

Если вы напишите им эти данные то они вычислят без труда сотрудницу которая вас обслуживала и тогда дадут ей минимум по шапке.
Иначе зачем представителю такие данные для ответа на вопрос ОБЩЕГО характера, а не индивидуальный.

lov2108, Банк согласно условий обслуживания может закрыть счет по истечению 6 месяцев, при условии, что на счете нет остатка и задолженности.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:18

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

нет там задолженности , есть остатки - мне интересно уточнение , будут закрывать карточные счета в укрсоце до конца месяца или нет,чтобы я успел вывести все в альфу или другой банк , или не спешить ?
Batarejkin
 
Повідомлень: 1319
З нами з: 29.07.11
Подякував: 13 раз.
Подякували: 46 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:39

  Batarejkin написав:нет там задолженности , есть остатки - мне интересно уточнение , будут закрывать карточные счета в укрсоце до конца месяца или нет,чтобы я успел вывести все в альфу или другой банк , или не спешить ?

При условии, что на счете нет остатка и задолженности. Если необходима более подробная информация - укажите, пожалуйста, Ваш ИНН.
Ukrsotsbank
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Представник банку
 
Повідомлень: 223
З нами з: 15.08.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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  #<1 ... 929930931932
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