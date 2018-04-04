Укрсоцбанк Альфа-Групп

Batarejkin написав:

Хочу кое-что спросить у представителя . Был сегодня в отделении и закрывал свои чемпионы , оставил только одну карту в Укрсоц. И мне операционист сказала - вы лучше уже все до конца месяца закройте , потому что в конце месяца начнут закрывать карточные счета в Укрсоц . Будете ходить и снимать свои остатки на счете в кассу . Я у нее спросил - а хоть смску отправят об этом ? Я ничего такого ведь не получал. Подтвердите или опровергните это . Спасибо.