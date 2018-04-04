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Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 кві, 2018 09:29
ТЕА написав:Ukrsotsbank
, за какое время банк будет предупрежлать клиентов о закрытии счетов в связи с объединением с Альфой? Меня этот вопрос интересует в связи с тем, что счёт в вашем банке указан как счёт по выплатам в связи с ликвидацией одного из банков.
Добрый день, TEA. Банк согласно условий обслуживания может закрыть счет по истечении 6 месяцев, при условии, что на счете нет остатка и задолженности. Для более детальной консультации укажите, пожалуйста, ИНН в личном сообщении.
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Додано: Чет 05 кві, 2018 14:40
Ukrsotsbank написав: Ukrainian написав:
Есть в банке $$$ вклад и $$$ текущий счёт
Как по окончанию получить без комиссии?
Есть $$$ текущий в Альфе
Добрый день, Ukrainian. Вы сможете перевести деньги без комиссии на счет в ПАО " Альфа-Банк" в любом отделении ПАО "Укрсоцбанк", которое работает в формате 2в1, через менеджера Банка.
Какой системой переводов менеджер будет переводить доллары ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Чет 05 кві, 2018 14:54
Ukrainian написав: Ukrsotsbank написав: Ukrainian написав:
Есть в банке $$$ вклад и $$$ текущий счёт
Как по окончанию получить без комиссии?
Есть $$$ текущий в Альфе
Добрый день, Ukrainian. Вы сможете перевести деньги без комиссии на счет в ПАО " Альфа-Банк" в любом отделении ПАО "Укрсоцбанк", которое работает в формате 2в1, через менеджера Банка.
Какой системой переводов менеджер будет переводить доллары ?
Ukrainian, менеджер будет переводить во внутренней банковской программе.
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Ukrsotsbank
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- Повідомлень: 226
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- Подякували: 23 раз.
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