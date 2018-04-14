Укрсоцбанк Альфа-Групп

Добрый день, TEA. Банк согласно условий обслуживания может закрыть счет по истечении 6 месяцев, при условии, что на счете нет остатка и задолженности. Для более детальной консультации укажите, пожалуйста, ИНН в личном сообщении.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 кві, 2018 09:29
Добрый день, TEA. Банк согласно условий обслуживания может закрыть счет по истечении 6 месяцев, при условии, что на счете нет остатка и задолженности. Для более детальной консультации укажите, пожалуйста, ИНН в личном сообщении.
Додано: Чет 05 кві, 2018 14:40
Какой системой переводов менеджер будет переводить доллары ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Чет 05 кві, 2018 14:54
Ukrainian, менеджер будет переводить во внутренней банковской программе.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:43
Підкажіть,юзери старожили, хочу закрити поточний рахунок в укрсоцбанку, картковий закрили, ощадний+ - теж, а ось поточний стоять на своєму, що закриється сам автоматично, так це чи ні?
Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:17
лучше писать заявление на закрытие, так как автоматически счёт раньше закрывался через 3 года после последней операции по счёту и при условии отсутствия остатка на нём. к сожалению в других украинских банках уже были прициденты когда вводилась комиссия по неактивным счетам и через несколько лет люди получали письма "счастья" о задолжности перед банком, а закрытие счёта будет гарантией вашего спокойного сна...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Сер 11 кві, 2018 17:51
об этом была информация больше месяца назад - верояно во втором полугодии уже пойдёт процесс закрытия отделений Укроца и перевод клиентов на обслуживание в Альфу...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Нед 15 кві, 2018 19:02
Закриття карт/рахунків в Укрсоцбанк Альфа-Групп
Для інформації: після написання заяви у відділенні картки закрили протягом 10 днів, а поточні, карткові та ощадні рахунки - через 32 дні. На Ощадний були нарахували в кінці березня проценти, але їх списали на свою користь (не в претензії, до тільки відома).
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Додано: Нед 15 кві, 2018 19:29
если сумма процентов приличная, то можете их получить с транзитного счёта, куда они упали после закрытия Ощадного, но процедура получения займёт как минимум 30-40 минут (менеджер + касса). если не получите в течении 6 месяцев, то только тогда банк их спишет на свою пользу...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Нед 15 кві, 2018 19:42
Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп
там до 100 грн., не варто часу
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