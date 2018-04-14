Укрсоцбанк Альфа-Групп

Додано: Нед 15 кві, 2018 19:02

Для інформації: після написання заяви у відділенні картки закрили протягом 10 днів, а поточні, карткові та ощадні рахунки - через 32 дні. На Ощадний були нарахували в кінці березня проценти, але їх списали на свою користь (не в претензії, до тільки відома).

V9RFGEX Получите +50 грн.

«Промо-код» при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозиту»:http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.