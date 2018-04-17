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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 931932933934

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 22:50

А в мене взагалі цікаві ситуація, закривали карту і Ощадний+ рівно 31 день, а ось Поточний так і не закрили, так і висить в ІБ, вже звертався куди хочеш в тому числі і сюди, тримають під контролем, але так і не закрили.
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 12:36

  melkh написав:А в мене взагалі цікаві ситуація, закривали карту і Ощадний+ рівно 31 день, а ось Поточний так і не закрили, так і висить в ІБ, вже звертався куди хочеш в тому числі і сюди, тримають під контролем, але так і не закрили.

Доброго дня, melkh. Приносимо вибачення за довге очікування закриття рахунку. На сьогодні рахунок є закритий.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 22:37

Ukrsotsbank Так понимаю, дело движется к закрытию Укрсоцбанка - сколько еще примерно времени осталось жить ? Почему спрашиваю - срок действия вашей карты подходит к концу и возникает вопрос, что делать дальше ? Перевыпускать вашу карту или сразу переходить в Альфу ? Кстати у Альфы есть что-то типа вашего ,,Ощадный+,, ? Желательно у доллЯрах и обязательно с картой Виза (именной) к счету - не проконсультируете ?
aleksan1
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:38

  aleksan1 написав:Ukrsotsbank Так понимаю, дело движется к закрытию Укрсоцбанка - сколько еще примерно времени осталось жить ? Почему спрашиваю - срок действия вашей карты подходит к концу и возникает вопрос, что делать дальше ? Перевыпускать вашу карту или сразу переходить в Альфу ? Кстати у Альфы есть что-то типа вашего ,,Ощадный+,, ? Желательно у доллЯрах и обязательно с картой Виза (именной) к счету - не проконсультируете ?

Добрый день, aleksan1. Да, сейчас проходит объединение Банков. Окончательные сроки полного слияния на данный момент еще не установлены. Наиболее оптимальный вариант для Вас будет оформления карты в ПАО «Альфа-Банк» по тарифному пакету «ULTRA» (открывается карта по МПС VISA). По типу «Сберегательный» в ПАО «Альфа-Банка» есть «Доходный сейф» процентная ставка - 0,20% в USD. Если необходима более детальная консультация – можете указать Ваш ИНН в личном сообщении.
Ukrsotsbank
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Представник банку
 
Повідомлень: 228
З нами з: 15.08.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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  #<1 ... 931932933934
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