Укрсоцбанк Альфа-Групп

Додано: Сер 18 кві, 2018 22:44

aleksan1

внимательно изучите тарифы Альфы, чтобы не попасть на комиссию...

по Укрсоцу если у вас сейчас не зарплатная карта(они так сейчас называют депозитные карты) уточните тоже условия обслуживания, т.к. они поменялись, введены разные комиссии и в конце апреля вас может ждать неприятный сюрприз...

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