Укрсоцбанк Альфа-Групп

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 кві, 2018 22:50
А в мене взагалі цікаві ситуація, закривали карту і Ощадний+ рівно 31 день, а ось Поточний так і не закрили, так і висить в ІБ, вже звертався куди хочеш в тому числі і сюди, тримають під контролем, але так і не закрили.
Додано: Вів 17 кві, 2018 12:36
Доброго дня, melkh. Приносимо вибачення за довге очікування закриття рахунку. На сьогодні рахунок є закритий.
Додано: Вів 17 кві, 2018 22:37
Ukrsotsbank Так понимаю, дело движется к закрытию Укрсоцбанка - сколько еще примерно времени осталось жить ? Почему спрашиваю - срок действия вашей карты подходит к концу и возникает вопрос, что делать дальше ? Перевыпускать вашу карту или сразу переходить в Альфу ? Кстати у Альфы есть что-то типа вашего ,,Ощадный+,, ? Желательно у доллЯрах и обязательно с картой Виза (именной) к счету - не проконсультируете ?
Додано: Сер 18 кві, 2018 09:38
Добрый день, aleksan1. Да, сейчас проходит объединение Банков. Окончательные сроки полного слияния на данный момент еще не установлены. Наиболее оптимальный вариант для Вас будет оформления карты в ПАО «Альфа-Банк» по тарифному пакету «ULTRA» (открывается карта по МПС VISA). По типу «Сберегательный» в ПАО «Альфа-Банка» есть «Доходный сейф» процентная ставка - 0,20% в USD. Если необходима более детальная консультация – можете указать Ваш ИНН в личном сообщении.
Додано: Сер 18 кві, 2018 22:44
aleksan1
внимательно изучите тарифы Альфы, чтобы не попасть на комиссию...
по Укрсоцу если у вас сейчас не зарплатная карта(они так сейчас называют депозитные карты) уточните тоже условия обслуживания, т.к. они поменялись, введены разные комиссии и в конце апреля вас может ждать неприятный сюрприз...
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Додано: Вів 24 кві, 2018 09:20
Добрый день!
Звонят из отделения, просят перейти в Альфу или закрыть счет (карточный Чемпион)...
Не могу пока понять, что мне лучше сделать...
Подскажите, пожалуйста, есть ли разница в вариантах:
1. Перевестись в Альфу, деньги со старого счета на новый переводятся по доверенности (как объяснил менеджер).
2. Снять деньги, закрыть счет, осмотреться, подумать и, если надумаю, открыть новый счет в Альфе.
Какой вариант более "правильный"?
Получу ли я, как "старый" клиент банка какие-то выгоды-преимущества в случае перевода?
Заранее благодарен!
Додано: Вів 24 кві, 2018 09:53
Добрый день, vk. Деньги из ПАО "Укрсоцбанк" в ПАО "Альфа-Банк" в отделениях формата 2в1 переводятся через менеджера. Между своими счетами доверенность не нужна.
В ПАО "Альфа-банк" есть очень хорошие предложения по оформлению карт - более детальная информация по ссылке:
Додано: Сер 25 кві, 2018 09:55
Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп
Додано: Сер 25 кві, 2018 10:06
Добрый день, finfen. Автоматически депозит не переоформляется. Есть два варианта:
1. Через программу UKRSOTSBANK ONLINE, тогда депозит будет фактически оформлен в ПАО "Укрсоцбанк".
2. Обратиться в отделение и оформить вклад в ПАО "Альфа-Банк".
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