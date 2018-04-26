Укрсоцбанк Альфа-Групп

Cler написав:
Ukrsotsbank
Ukrsotsbank написав:
Через программу UKRSOTSBANK ONLINE, тогда депозит будет фактически оформлен в ПАО "Укрсоцбанк".
, а почему недоступны предложения на срок более 3 месяцев?
Добрый день, Cler. С 26.03.2018 г . были изменения в условиях оформления депозитных продуктов для физических лиц:
возможность привлечения депозитов в рамках продукта «Срочный» в канале Интернет-Банк только на срок 3 месяца, другие сроки для оформления будут не доступны. Оформление вкладов в рамках продукта «Срочный» в отделениях Банка остается без изменений.