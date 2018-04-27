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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 932933934935

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 21:38

  Ukrsotsbank написав:Через программу UKRSOTSBANK ONLINE, тогда депозит будет фактически оформлен в ПАО "Укрсоцбанк".

Ukrsotsbank, а почему недоступны предложения на срок более 3 месяцев?
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:38

  Cler написав:
  Ukrsotsbank написав:Через программу UKRSOTSBANK ONLINE, тогда депозит будет фактически оформлен в ПАО "Укрсоцбанк".

Ukrsotsbank, а почему недоступны предложения на срок более 3 месяцев?

Добрый день, Cler. С 26.03.2018 г . были изменения в условиях оформления депозитных продуктов для физических лиц:
возможность привлечения депозитов в рамках продукта «Срочный» в канале Интернет-Банк только на срок 3 месяца, другие сроки для оформления будут не доступны. Оформление вкладов в рамках продукта «Срочный» в отделениях Банка остается без изменений.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 11:39

Уважаемые свинорылы!
Я тут случайно обнаружил минусовый баланс в размере 15 грн за смс по Чемпиону… Почитал тарифы… я в шоке… Такое попадалово!!! Еще ожидаю +20 грн в минусовый баланс. А всё из-за того, что картой не пользуюсь и за тарифами не слежу. В КЦ удивились, что этой двадцатки еще нет…

Скажите, 20 грн ежемесячной абонки списывается в минус или только смс? Есть депо, подвязанные к чемпиону.

Подумываю закрыть карту и подвязать депо под 2620. Смотрю тарифы https://www.ukrsotsbank.com/download_ce ... /f.fileua/ , где п. 4 гласит о том, что выдача депозитных денег также идет с комиссией??? Это действительно так :?:

З.Ы. редкое …… со стороны банки
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 11:41

la9

вам комисс начисляют но не списывают.
так что баланс у вас не минусовой
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 12:33

  IMPRINTER написав:la9

вам комисс начисляют но не списывают.
так что баланс у вас не минусовой

Т.е. спишут, когда пополню карту?
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 13:06

  la9 написав:
  IMPRINTER написав:la9

вам комисс начисляют но не списывают.
так что баланс у вас не минусовой

Т.е. спишут, когда пополню карту?


да. типа ожидает списания )
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IMPRINTER
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