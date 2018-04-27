Укрсоцбанк Альфа-Групп

Ukrsotsbank, а почему недоступны предложения на срок более 3 месяцев?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 кві, 2018 21:38
Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:38
Добрый день, Cler. С 26.03.2018 г . были изменения в условиях оформления депозитных продуктов для физических лиц:
возможность привлечения депозитов в рамках продукта «Срочный» в канале Интернет-Банк только на срок 3 месяца, другие сроки для оформления будут не доступны. Оформление вкладов в рамках продукта «Срочный» в отделениях Банка остается без изменений.
Додано: Суб 28 кві, 2018 11:39
Уважаемые свинорылы!
Я тут случайно обнаружил минусовый баланс в размере 15 грн за смс по Чемпиону… Почитал тарифы… я в шоке… Такое попадалово!!! Еще ожидаю +20 грн в минусовый баланс. А всё из-за того, что картой не пользуюсь и за тарифами не слежу. В КЦ удивились, что этой двадцатки еще нет…
Скажите, 20 грн ежемесячной абонки списывается в минус или только смс? Есть депо, подвязанные к чемпиону.
Подумываю закрыть карту и подвязать депо под 2620. Смотрю тарифы
З.Ы. редкое …… со стороны банки
Додано: Суб 28 кві, 2018 11:41
la9
вам комисс начисляют но не списывают.
так что баланс у вас не минусовой
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Суб 28 кві, 2018 12:33
Додано: Суб 28 кві, 2018 13:06
да. типа ожидает списания )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
реклама
|