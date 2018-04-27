Укрсоцбанк Альфа-Групп

Ukrsotsbank написав:Через программу UKRSOTSBANK ONLINE, тогда депозит будет фактически оформлен в ПАО "Укрсоцбанк".
Ukrsotsbank, а почему недоступны предложения на срок более 3 месяцев?
Добрый день, Cler. С 26.03.2018 г . были изменения в условиях оформления депозитных продуктов для физических лиц: возможность привлечения депозитов в рамках продукта «Срочный» в канале Интернет-Банк только на срок 3 месяца, другие сроки для оформления будут не доступны. Оформление вкладов в рамках продукта «Срочный» в отделениях Банка остается без изменений.
Уважаемые свинорылы! Я тут случайно обнаружил минусовый баланс в размере 15 грн за смс по Чемпиону… Почитал тарифы… я в шоке… Такое попадалово!!! Еще ожидаю +20 грн в минусовый баланс. А всё из-за того, что картой не пользуюсь и за тарифами не слежу. В КЦ удивились, что этой двадцатки еще нет…
Скажите, 20 грн ежемесячной абонки списывается в минус или только смс? Есть депо, подвязанные к чемпиону.
la9 написав:Уважаемые свинорылы! Я тут случайно обнаружил минусовый баланс в размере 15 грн за смс по Чемпиону… Почитал тарифы… я в шоке… Такое попадалово!!! Еще ожидаю +20 грн в минусовый баланс. А всё из-за того, что картой не пользуюсь и за тарифами не слежу. В КЦ удивились, что этой двадцатки еще нет…
Скажите, 20 грн ежемесячной абонки списывается в минус или только смс? Есть депо, подвязанные к чемпиону.