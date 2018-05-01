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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 933934935936

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 09:04

  Тракторист написав:
  Ukrsotsbank написав:
  Cler написав:Ukrsotsbank, а почему недоступны предложения на срок более 3 месяцев?

Добрый день, Cler. С 26.03.2018 г . были изменения в условиях оформления депозитных продуктов для физических лиц:
возможность привлечения депозитов в рамках продукта «Срочный» в канале Интернет-Банк только на срок 3 месяца, другие сроки для оформления будут не доступны. Оформление вкладов в рамках продукта «Срочный» в отделениях Банка остается без изменений.

если в отделениях по прежднему оформляют депозиты на срок более 3-х месяцев, то в чём логика отрубить эту функцию в интернет-банкинге?...

В отделении можно попытаться "обработать" клиента -- или на открытие более длинного депозита или таки "переманить" в Альфу. В самом грустном случае -- "навесить" страховку.
_hunter
 
Повідомлень: 759
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  #<1 ... 933934935936
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