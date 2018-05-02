Укрсоцбанк Альфа-Групп

Тракторист написав:Ukrsotsbank написав:
Добрый день, Cler. С 26.03.2018 г . были изменения в условиях оформления депозитных продуктов для физических лиц:
возможность привлечения депозитов в рамках продукта «Срочный» в канале Интернет-Банк только на срок 3 месяца, другие сроки для оформления будут не доступны. Оформление вкладов в рамках продукта «Срочный» в отделениях Банка остается без изменений.
если в отделениях по прежднему оформляют депозиты на срок более 3-х месяцев, то в чём логика отрубить эту функцию в интернет-банкинге?...
В отделении можно попытаться "обработать" клиента -- или на открытие более длинного депозита или таки "переманить" в Альфу. В самом грустном случае -- "навесить" страховку.