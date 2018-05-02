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банках (гарне і погане) / Укрсоцбанк Альфа-Групп Укрсоцбанк Альфа-Групп + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 933934935936 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 155 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 20% 121 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 119 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 22% 131 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 80 Всього голосів : 606 Додано: Сер 02 тра, 2018 09:04 Тракторист написав: Ukrsotsbank написав: Cler написав: Ukrsotsbank, а почему недоступны предложения на срок более 3 месяцев? , а почему недоступны предложения на срок более 3 месяцев?

Добрый день, Cler. С 26.03.2018 г . были изменения в условиях оформления депозитных продуктов для физических лиц:

возможность привлечения депозитов в рамках продукта «Срочный» в канале Интернет-Банк только на срок 3 месяца, другие сроки для оформления будут не доступны. Оформление вкладов в рамках продукта «Срочный» в отделениях Банка остается без изменений. Добрый день, Cler. С 26.03.2018 г . были изменения в условиях оформления депозитных продуктов для физических лиц:возможность привлечения депозитов в рамках продукта «Срочный» в канале Интернет-Банк только на срок 3 месяца, другие сроки для оформления будут не доступны. Оформление вкладов в рамках продукта «Срочный» в отделениях Банка остается без изменений.

если в отделениях по прежднему оформляют депозиты на срок более 3-х месяцев, то в чём логика отрубить эту функцию в интернет-банкинге?... если в отделениях по прежднему оформляют депозиты на срок более 3-х месяцев, то в чём логика отрубить эту функцию в интернет-банкинге?...

В отделении можно попытаться "обработать" клиента -- или на открытие более длинного депозита или таки "переманить" в Альфу. В самом грустном случае -- "навесить" страховку. В отделении можно попытаться "обработать" клиента -- или на открытие более длинного депозита или таки "переманить" в Альфу. В самом грустном случае -- "навесить" страховку. _hunter Повідомлень: 760 З нами з: 22.03.15 Подякував: 7 раз. Подякували: 123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 тра, 2018 10:36 Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп Ukrsotsbank написав: Додано: Сер 25 кві, 2018 10:06

finfen написав:

Ukrsotsbank написав:

Да, сейчас проходит объединение Банков.



Банк еще Укрсоц, но над дверями уже висит Альфа-банк. Если депозит в Укрсоц, то как быть при окончательном объединении в плане депозит автоматически переоформят на Альфа-банковский, или как?



Добрый день, finfen. Автоматически депозит не переоформляется. Есть два варианта:

1. Через программу UKRSOTSBANK ONLINE, тогда депозит будет фактически оформлен в ПАО "Укрсоцбанк".

2. Обратиться в отделение и оформить вклад в ПАО "Альфа-Банк". Додано: Сер 25 кві, 2018 10:06finfen написав:Ukrsotsbank написав:Да, сейчас проходит объединение Банков.Банк еще Укрсоц, но над дверями уже висит Альфа-банк. Если депозит в Укрсоц, то как быть при окончательном объединении в плане депозит автоматически переоформят на Альфа-банковский, или как?Добрый день, finfen. Автоматически депозит не переоформляется. Есть два варианта:1. Через программу UKRSOTSBANK ONLINE, тогда депозит будет фактически оформлен в ПАО "Укрсоцбанк".2. Обратиться в отделение и оформить вклад в ПАО "Альфа-Банк".

По п.1. Если сейчас депозит в укрсоце, а вывеска альфа, то по программе UKRSOTSBANK ONLINE только после окончания срока вклада воспользоваться п.1, да и вывеска альфа, наверное, обозначает, что скоро исчезнет вывеска укрсоц и как тогда, после оформления через UKRSOTSBANK ONLINE: будет вклад укрсоца в альфе?

По п.2. В какое отделение: на входе в это отделение висят 2 вывески: уксоц и альфа, где-то месяц назад я у вас интересовался - вы сказали в моем городе нет двойных отделений? По п.1. Если сейчас депозит в укрсоце, а вывеска альфа, то по программе UKRSOTSBANK ONLINE только после окончания срока вклада воспользоваться п.1, да и вывеска альфа, наверное, обозначает, что скоро исчезнет вывеска укрсоц и как тогда, после оформления через UKRSOTSBANK ONLINE: будет вклад укрсоца в альфе?По п.2. В какое отделение: на входе в это отделение висят 2 вывески: уксоц и альфа, где-то месяц назад я у вас интересовался - вы сказали в моем городе нет двойных отделений? finfen Повідомлень: 114 З нами з: 18.05.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 тра, 2018 11:39 finfen написав: Ukrsotsbank написав: Додано: Сер 25 кві, 2018 10:06

finfen написав:

Ukrsotsbank написав:

Да, сейчас проходит объединение Банков.



Банк еще Укрсоц, но над дверями уже висит Альфа-банк. Если депозит в Укрсоц, то как быть при окончательном объединении в плане депозит автоматически переоформят на Альфа-банковский, или как?



Добрый день, finfen. Автоматически депозит не переоформляется. Есть два варианта:

1. Через программу UKRSOTSBANK ONLINE, тогда депозит будет фактически оформлен в ПАО "Укрсоцбанк".

2. Обратиться в отделение и оформить вклад в ПАО "Альфа-Банк". Додано: Сер 25 кві, 2018 10:06finfen написав:Ukrsotsbank написав:Да, сейчас проходит объединение Банков.Банк еще Укрсоц, но над дверями уже висит Альфа-банк. Если депозит в Укрсоц, то как быть при окончательном объединении в плане депозит автоматически переоформят на Альфа-банковский, или как?Добрый день, finfen. Автоматически депозит не переоформляется. Есть два варианта:1. Через программу UKRSOTSBANK ONLINE, тогда депозит будет фактически оформлен в ПАО "Укрсоцбанк".2. Обратиться в отделение и оформить вклад в ПАО "Альфа-Банк".

По п.1. Если сейчас депозит в укрсоце, а вывеска альфа, то по программе UKRSOTSBANK ONLINE только после окончания срока вклада воспользоваться п.1, да и вывеска альфа, наверное, обозначает, что скоро исчезнет вывеска укрсоц и как тогда, после оформления через UKRSOTSBANK ONLINE: будет вклад укрсоца в альфе?

По п.2. В какое отделение: на входе в это отделение висят 2 вывески: уксоц и альфа, где-то месяц назад я у вас интересовался - вы сказали в моем городе нет двойных отделений? По п.1. Если сейчас депозит в укрсоце, а вывеска альфа, то по программе UKRSOTSBANK ONLINE только после окончания срока вклада воспользоваться п.1, да и вывеска альфа, наверное, обозначает, что скоро исчезнет вывеска укрсоц и как тогда, после оформления через UKRSOTSBANK ONLINE: будет вклад укрсоца в альфе?По п.2. В какое отделение: на входе в это отделение висят 2 вывески: уксоц и альфа, где-то месяц назад я у вас интересовался - вы сказали в моем городе нет двойных отделений?

Добрый день, finfen. Относительно отделений, которые работают в формате 2в1, Вы интересовались в начале февраля. На данный момент в г. Сумы отделения в формате 2в1 находятся по следующим адресам: ул. Гагарина, 11 и ул. Сумско-Киевских дивизий, 22.

Сейчас параллельно работают два Банка: ПАО "Укрсоцбанк" и ПАО "Альфа-Банк". Окончательных сроков полного объединения на данный момент нет. Поэтому для клиентов есть возможность оформления депозитов как в ПАО "Укрсоцбанк" так и в ПАО "Альфа-Банк". В ПАО "Укрсоцбанк" депозиты оформляются через UKRSOTSBANK ONLINE с максимальным сроком размещения 3 месяца. Добрый день, finfen. Относительно отделений, которые работают в формате 2в1, Вы интересовались в начале февраля. На данный момент в г. Сумы отделения в формате 2в1 находятся по следующим адресам: ул. Гагарина, 11 и ул. Сумско-Киевских дивизий, 22.Сейчас параллельно работают два Банка: ПАО "Укрсоцбанк" и ПАО "Альфа-Банк". Окончательных сроков полного объединения на данный момент нет. Поэтому для клиентов есть возможность оформления депозитов как в ПАО "Укрсоцбанк" так и в ПАО "Альфа-Банк". В ПАО "Укрсоцбанк" депозиты оформляются через UKRSOTSBANK ONLINE с максимальным сроком размещения 3 месяца. Ukrsotsbank

Представник банку Повідомлень: 232 З нами з: 15.08.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 933934935936 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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