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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 933934935936

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 09:04

  Тракторист написав:
  Ukrsotsbank написав:
  Cler написав:Ukrsotsbank, а почему недоступны предложения на срок более 3 месяцев?

Добрый день, Cler. С 26.03.2018 г . были изменения в условиях оформления депозитных продуктов для физических лиц:
возможность привлечения депозитов в рамках продукта «Срочный» в канале Интернет-Банк только на срок 3 месяца, другие сроки для оформления будут не доступны. Оформление вкладов в рамках продукта «Срочный» в отделениях Банка остается без изменений.

если в отделениях по прежднему оформляют депозиты на срок более 3-х месяцев, то в чём логика отрубить эту функцию в интернет-банкинге?...

В отделении можно попытаться "обработать" клиента -- или на открытие более длинного депозита или таки "переманить" в Альфу. В самом грустном случае -- "навесить" страховку.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:36

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

  Ukrsotsbank написав:Додано: Сер 25 кві, 2018 10:06
  finfen написав:
  Ukrsotsbank написав:
Да, сейчас проходит объединение Банков.

Банк еще Укрсоц, но над дверями уже висит Альфа-банк. Если депозит в Укрсоц, то как быть при окончательном объединении в плане депозит автоматически переоформят на Альфа-банковский, или как?

Добрый день, finfen. Автоматически депозит не переоформляется. Есть два варианта:
1. Через программу UKRSOTSBANK ONLINE, тогда депозит будет фактически оформлен в ПАО "Укрсоцбанк".
2. Обратиться в отделение и оформить вклад в ПАО "Альфа-Банк".

По п.1. Если сейчас депозит в укрсоце, а вывеска альфа, то по программе UKRSOTSBANK ONLINE только после окончания срока вклада воспользоваться п.1, да и вывеска альфа, наверное, обозначает, что скоро исчезнет вывеска укрсоц и как тогда, после оформления через UKRSOTSBANK ONLINE: будет вклад укрсоца в альфе?
По п.2. В какое отделение: на входе в это отделение висят 2 вывески: уксоц и альфа, где-то месяц назад я у вас интересовался - вы сказали в моем городе нет двойных отделений?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 11:39

  finfen написав:
  Ukrsotsbank написав:Додано: Сер 25 кві, 2018 10:06
  finfen написав:
  Ukrsotsbank написав:
Да, сейчас проходит объединение Банков.

Банк еще Укрсоц, но над дверями уже висит Альфа-банк. Если депозит в Укрсоц, то как быть при окончательном объединении в плане депозит автоматически переоформят на Альфа-банковский, или как?

Добрый день, finfen. Автоматически депозит не переоформляется. Есть два варианта:
1. Через программу UKRSOTSBANK ONLINE, тогда депозит будет фактически оформлен в ПАО "Укрсоцбанк".
2. Обратиться в отделение и оформить вклад в ПАО "Альфа-Банк".

По п.1. Если сейчас депозит в укрсоце, а вывеска альфа, то по программе UKRSOTSBANK ONLINE только после окончания срока вклада воспользоваться п.1, да и вывеска альфа, наверное, обозначает, что скоро исчезнет вывеска укрсоц и как тогда, после оформления через UKRSOTSBANK ONLINE: будет вклад укрсоца в альфе?
По п.2. В какое отделение: на входе в это отделение висят 2 вывески: уксоц и альфа, где-то месяц назад я у вас интересовался - вы сказали в моем городе нет двойных отделений?

Добрый день, finfen. Относительно отделений, которые работают в формате 2в1, Вы интересовались в начале февраля. На данный момент в г. Сумы отделения в формате 2в1 находятся по следующим адресам: ул. Гагарина, 11 и ул. Сумско-Киевских дивизий, 22.
Сейчас параллельно работают два Банка: ПАО "Укрсоцбанк" и ПАО "Альфа-Банк". Окончательных сроков полного объединения на данный момент нет. Поэтому для клиентов есть возможность оформления депозитов как в ПАО "Укрсоцбанк" так и в ПАО "Альфа-Банк". В ПАО "Укрсоцбанк" депозиты оформляются через UKRSOTSBANK ONLINE с максимальным сроком размещения 3 месяца.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:26

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

  Ukrsotsbank написав:В ПАО "Укрсоцбанк" депозиты оформляются через UKRSOTSBANK ONLINE с максимальным сроком размещения 3 месяца.

Т.е., если срок укрсоцовского вклада заканчивается, к примеру, 15 мая, то я обязательно становлюсь перед выбором из 3х вариантов?:
1.Оформить новый вклад в укрсоце через UKRSOTSBANK ONLINE (кстати, его можно оформить прямо в отделении через компьютер с интернетом в отделении?).
2.Оформить вклад в Альфа-банке здесь же, в двойном отделении.
3.Забрать свои деньги-вклад.
finfen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:47

  finfen написав:
  Ukrsotsbank написав:В ПАО "Укрсоцбанк" депозиты оформляются через UKRSOTSBANK ONLINE с максимальным сроком размещения 3 месяца.

Т.е., если срок укрсоцовского вклада заканчивается, к примеру, 15 мая, то я обязательно становлюсь перед выбором из 3х вариантов?:
1.Оформить новый вклад в укрсоце через UKRSOTSBANK ONLINE (кстати, его можно оформить прямо в отделении через компьютер с интернетом в отделении?).
2.Оформить вклад в Альфа-банке здесь же, в двойном отделении.
3.Забрать свои деньги-вклад.

Да, finfen, все правильно. Единственное, у нас нет информации, есть ли компьютер с интернетом в отделении для клиентов Банка.
Ukrsotsbank
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