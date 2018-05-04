Укрсоцбанк Альфа-Групп

Cler написав:Ukrsotsbank, а почему недоступны предложения на срок более 3 месяцев?
Добрый день, Cler. С 26.03.2018 г . были изменения в условиях оформления депозитных продуктов для физических лиц: возможность привлечения депозитов в рамках продукта «Срочный» в канале Интернет-Банк только на срок 3 месяца, другие сроки для оформления будут не доступны. Оформление вкладов в рамках продукта «Срочный» в отделениях Банка остается без изменений.
если в отделениях по прежднему оформляют депозиты на срок более 3-х месяцев, то в чём логика отрубить эту функцию в интернет-банкинге?...
В отделении можно попытаться "обработать" клиента -- или на открытие более длинного депозита или таки "переманить" в Альфу. В самом грустном случае -- "навесить" страховку.
Ukrsotsbank написав:Додано: Сер 25 кві, 2018 10:06 finfen написав: Ukrsotsbank написав: Да, сейчас проходит объединение Банков.
Банк еще Укрсоц, но над дверями уже висит Альфа-банк. Если депозит в Укрсоц, то как быть при окончательном объединении в плане депозит автоматически переоформят на Альфа-банковский, или как?
Добрый день, finfen. Автоматически депозит не переоформляется. Есть два варианта: 1. Через программу UKRSOTSBANK ONLINE, тогда депозит будет фактически оформлен в ПАО "Укрсоцбанк". 2. Обратиться в отделение и оформить вклад в ПАО "Альфа-Банк".
По п.1. Если сейчас депозит в укрсоце, а вывеска альфа, то по программе UKRSOTSBANK ONLINE только после окончания срока вклада воспользоваться п.1, да и вывеска альфа, наверное, обозначает, что скоро исчезнет вывеска укрсоц и как тогда, после оформления через UKRSOTSBANK ONLINE: будет вклад укрсоца в альфе? По п.2. В какое отделение: на входе в это отделение висят 2 вывески: уксоц и альфа, где-то месяц назад я у вас интересовался - вы сказали в моем городе нет двойных отделений?
Ukrsotsbank написав:Додано: Сер 25 кві, 2018 10:06 finfen написав: Ukrsotsbank написав: Да, сейчас проходит объединение Банков.
Банк еще Укрсоц, но над дверями уже висит Альфа-банк. Если депозит в Укрсоц, то как быть при окончательном объединении в плане депозит автоматически переоформят на Альфа-банковский, или как?
Добрый день, finfen. Автоматически депозит не переоформляется. Есть два варианта: 1. Через программу UKRSOTSBANK ONLINE, тогда депозит будет фактически оформлен в ПАО "Укрсоцбанк". 2. Обратиться в отделение и оформить вклад в ПАО "Альфа-Банк".
По п.1. Если сейчас депозит в укрсоце, а вывеска альфа, то по программе UKRSOTSBANK ONLINE только после окончания срока вклада воспользоваться п.1, да и вывеска альфа, наверное, обозначает, что скоро исчезнет вывеска укрсоц и как тогда, после оформления через UKRSOTSBANK ONLINE: будет вклад укрсоца в альфе? По п.2. В какое отделение: на входе в это отделение висят 2 вывески: уксоц и альфа, где-то месяц назад я у вас интересовался - вы сказали в моем городе нет двойных отделений?
Добрый день, finfen. Относительно отделений, которые работают в формате 2в1, Вы интересовались в начале февраля. На данный момент в г. Сумы отделения в формате 2в1 находятся по следующим адресам: ул. Гагарина, 11 и ул. Сумско-Киевских дивизий, 22. Сейчас параллельно работают два Банка: ПАО "Укрсоцбанк" и ПАО "Альфа-Банк". Окончательных сроков полного объединения на данный момент нет. Поэтому для клиентов есть возможность оформления депозитов как в ПАО "Укрсоцбанк" так и в ПАО "Альфа-Банк". В ПАО "Укрсоцбанк" депозиты оформляются через UKRSOTSBANK ONLINE с максимальным сроком размещения 3 месяца.
Ukrsotsbank написав:В ПАО "Укрсоцбанк" депозиты оформляются через UKRSOTSBANK ONLINE с максимальным сроком размещения 3 месяца.
Т.е., если срок укрсоцовского вклада заканчивается, к примеру, 15 мая, то я обязательно становлюсь перед выбором из 3х вариантов?: 1.Оформить новый вклад в укрсоце через UKRSOTSBANK ONLINE (кстати, его можно оформить прямо в отделении через компьютер с интернетом в отделении?). 2.Оформить вклад в Альфа-банке здесь же, в двойном отделении. 3.Забрать свои деньги-вклад.
Ukrsotsbank написав:В ПАО "Укрсоцбанк" депозиты оформляются через UKRSOTSBANK ONLINE с максимальным сроком размещения 3 месяца.
Т.е., если срок укрсоцовского вклада заканчивается, к примеру, 15 мая, то я обязательно становлюсь перед выбором из 3х вариантов?: 1.Оформить новый вклад в укрсоце через UKRSOTSBANK ONLINE (кстати, его можно оформить прямо в отделении через компьютер с интернетом в отделении?). 2.Оформить вклад в Альфа-банке здесь же, в двойном отделении. 3.Забрать свои деньги-вклад.
Да, finfen, все правильно. Единственное, у нас нет информации, есть ли компьютер с интернетом в отделении для клиентов Банка.
Ukrsotsbank написав:В ПАО "Укрсоцбанк" депозиты оформляются через UKRSOTSBANK ONLINE с максимальным сроком размещения 3 месяца.
Т.е., если срок укрсоцовского вклада заканчивается, к примеру, 15 мая, то я обязательно становлюсь перед выбором из 3х вариантов?: 1.Оформить новый вклад в укрсоце через UKRSOTSBANK ONLINE (кстати, его можно оформить прямо в отделении через компьютер с интернетом в отделении?). 2.Оформить вклад в Альфа-банке здесь же, в двойном отделении. 3.Забрать свои деньги-вклад.
Да, finfen, все правильно. Единственное, у нас нет информации, есть ли компьютер с интернетом в отделении для клиентов Банка.
А не в двойных отделениях принимают депо только на 3 месяца?
BBC написав:А не в двойных отделениях принимают депо только на 3 месяца?
Добрый день, BBC. Сейчас почти все отделения работают в формате 2в1, в таких отделениях оформляются депозиты в ПАО "Альфа-Банк". Если Вы переоформляете вклад из ПАО "Укрсоцбанк" в ПАО "Альфа-Банк" действует депозитная акция Welcome pack. Процентная ставка будет увеличена на: - 0,50% по депозитам в национальной валюте; - 0,50% по депозитам в иностранной валюте. Акция действует при условии размещения депозита в сумме не менее 50% от той, которая была размещена в ПАО «Укрсоцбанк» и на срок 3 или 6 месяцев.
Ukrsotsbank написав: Если Вы переоформляете вклад из ПАО "Укрсоцбанк" в ПАО "Альфа-Банк" действует депозитная акция Welcome pack. Процентная ставка будет увеличена на: - 0,50% по депозитам в национальной валюте; - 0,50% по депозитам в иностранной валюте. Акция действует при условии размещения депозита в сумме не менее 50% от той, которая была размещена в ПАО «Укрсоцбанк» и на срок 3 или 6 месяцев.
Действует ли эта акция (с увеличением % по депозиту) для тех, кто уже является клиентом "Альфа-банка"? Или рассчитана исключительно для новых клиентов, которых надо перетянуть в "Альфа-банк"?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html