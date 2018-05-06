Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Укрсоцбанк Альфа-Групп Укрсоцбанк Альфа-Групп + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 934935936937 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 155 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 20% 121 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 119 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 22% 131 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 80 Всього голосів : 606 Додано: Пон 07 тра, 2018 09:05 Julio написав: На этой ветке отписывались, что счета закрылись через 32 дня после подачи заявления. В моем случае этого не произошло.

Решение о закрытии счетов я принял в марте под впечатлением от грядущих обновлений тарифов и условий обслуживания. 22 марта обнулил счета (карточный "Чемпион" и Ощадный+). Подождал процентов на Ощадный+, 30 марта вывел начисленные проценты. 2 апреля пришел в отделение, сказал что хочу закрыть счета. Менеджер распечатал и дал мне на подпись заявление, сказал что счета закроются после прохождения заявления через главное отделение банка.

Периодически делаю контрольные заходы в укрсоцонлайн, весь апрель счета отображались с нулевыми балансами. 1 мая вижу, что на Чемпионе баланс стал -20 грн, а на Ощадном+ 0,06 грн.

Новые тарифы в действии, с меня сняли 20 грн за обслуживание в апреле. Правда, при попытке посмотреть историю операций выдало сообщение типа "Карта не обслуговується". И что теперь, из-за задолженности счет не закроется 3 года? А если я заплачу банку эти 20 грн, то отсчет 32 дней начнется заново, но плата за обслуживание будет снова снята по окончании календарного месяца? До меня уже дошло, насколько легкомысленно я поступил, не попросив менеджера распечатать копию заявления и для меня. На этой ветке отписывались, что счета закрылись через 32 дня после подачи заявления. В моем случае этого не произошло.Решение о закрытии счетов я принял в марте под впечатлением от грядущих обновлений тарифов и условий обслуживания. 22 марта обнулил счета (карточный "Чемпион" и Ощадный+). Подождал процентов на Ощадный+, 30 марта вывел начисленные проценты. 2 апреля пришел в отделение, сказал что хочу закрыть счета. Менеджер распечатал и дал мне на подпись заявление, сказал что счета закроются после прохождения заявления через главное отделение банка.Периодически делаю контрольные заходы в укрсоцонлайн, весь апрель счета отображались с нулевыми балансами. 1 мая вижу, что на Чемпионе баланс стал -20 грн, а на Ощадном+ 0,06 грн.Новые тарифы в действии, с меня сняли 20 грн за обслуживание в апреле. Правда, при попытке посмотреть историю операций выдало сообщение типа "Карта не обслуговується". И что теперь, из-за задолженности счет не закроется 3 года? А если я заплачу банку эти 20 грн, то отсчет 32 дней начнется заново, но плата за обслуживание будет снова снята по окончании календарного месяца? До меня уже дошло, насколько легкомысленно я поступил, не попросив менеджера распечатать копию заявления и для меня.

Добрый день, Julio! Укажите, пожалуйста, Ваши ФИО и идентификационный код в личном сообщении, мы проверим информацию. Добрый день, Julio! Укажите, пожалуйста, Ваши ФИО и идентификационный код в личном сообщении, мы проверим информацию. Ukrsotsbank

Представник банку Повідомлень: 236 З нами з: 15.08.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 тра, 2018 09:14 Искатель написав: Ukrsotsbank написав: Если Вы переоформляете вклад из ПАО "Укрсоцбанк" в ПАО "Альфа-Банк" действует депозитная акция Welcome pack. Процентная ставка будет увеличена на:

- 0,50% по депозитам в национальной валюте;

- 0,50% по депозитам в иностранной валюте.

Акция действует при условии размещения депозита в сумме не менее 50% от той, которая была размещена в ПАО «Укрсоцбанк» и на срок 3 или 6 месяцев. Если Вы переоформляете вклад из ПАО "Укрсоцбанк" в ПАО "Альфа-Банк" действует депозитная акция Welcome pack. Процентная ставка будет увеличена на:- 0,50% по депозитам в национальной валюте;- 0,50% по депозитам в иностранной валюте.Акция действует при условии размещения депозита в сумме не менее 50% от той, которая была размещена в ПАО «Укрсоцбанк» и на срок 3 или 6 месяцев.



Действует ли эта акция (с увеличением % по депозиту) для тех, кто уже является клиентом "Альфа-банка"? Или рассчитана исключительно для новых клиентов, которых надо перетянуть в "Альфа-банк"? Действует ли эта акция (с увеличением % по депозиту) для тех, кто уже является клиентом "Альфа-банка"? Или рассчитана исключительно для новых клиентов, которых надо перетянуть в "Альфа-банк"?

Добрый день, Искатель! Бонус применяется при переоформлении депозита из ПАО «Укрсоцбанк» в ПАО «Альфа-Банк» по сроку действия и не зависит от наличия других счетов в ПАО «Альфа-Банк». Добрый день, Искатель! Бонус применяется при переоформлении депозита из ПАО «Укрсоцбанк» в ПАО «Альфа-Банк» по сроку действия и не зависит от наличия других счетов в ПАО «Альфа-Банк». Ukrsotsbank

Представник банку Повідомлень: 236 З нами з: 15.08.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 934935936937 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням andreyiskra,

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank wig і 3 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Альфа-Банк 1 ... 5608 , 5609 , 5610

Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32 Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32 56093 7205547

Alfa_Bank Пон 07 тра, 2018 10:01