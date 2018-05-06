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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 934935936937

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:05

  Julio написав:На этой ветке отписывались, что счета закрылись через 32 дня после подачи заявления. В моем случае этого не произошло.
Решение о закрытии счетов я принял в марте под впечатлением от грядущих обновлений тарифов и условий обслуживания. 22 марта обнулил счета (карточный "Чемпион" и Ощадный+). Подождал процентов на Ощадный+, 30 марта вывел начисленные проценты. 2 апреля пришел в отделение, сказал что хочу закрыть счета. Менеджер распечатал и дал мне на подпись заявление, сказал что счета закроются после прохождения заявления через главное отделение банка.
Периодически делаю контрольные заходы в укрсоцонлайн, весь апрель счета отображались с нулевыми балансами. 1 мая вижу, что на Чемпионе баланс стал -20 грн, а на Ощадном+ 0,06 грн.
Новые тарифы в действии, с меня сняли 20 грн за обслуживание в апреле. Правда, при попытке посмотреть историю операций выдало сообщение типа "Карта не обслуговується". И что теперь, из-за задолженности счет не закроется 3 года? А если я заплачу банку эти 20 грн, то отсчет 32 дней начнется заново, но плата за обслуживание будет снова снята по окончании календарного месяца? До меня уже дошло, насколько легкомысленно я поступил, не попросив менеджера распечатать копию заявления и для меня.

Добрый день, Julio! Укажите, пожалуйста, Ваши ФИО и идентификационный код в личном сообщении, мы проверим информацию.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:14

  Искатель написав:
  Ukrsotsbank написав: Если Вы переоформляете вклад из ПАО "Укрсоцбанк" в ПАО "Альфа-Банк" действует депозитная акция Welcome pack. Процентная ставка будет увеличена на:
- 0,50% по депозитам в национальной валюте;
- 0,50% по депозитам в иностранной валюте.
Акция действует при условии размещения депозита в сумме не менее 50% от той, которая была размещена в ПАО «Укрсоцбанк» и на срок 3 или 6 месяцев.


Действует ли эта акция (с увеличением % по депозиту) для тех, кто уже является клиентом "Альфа-банка"? Или рассчитана исключительно для новых клиентов, которых надо перетянуть в "Альфа-банк"?

Добрый день, Искатель! Бонус применяется при переоформлении депозита из ПАО «Укрсоцбанк» в ПАО «Альфа-Банк» по сроку действия и не зависит от наличия других счетов в ПАО «Альфа-Банк».
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:13

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

  Ukrsotsbank написав:Если Вы переоформляете вклад из ПАО "Укрсоцбанк" в ПАО "Альфа-Банк" действует депозитная акция Welcome pack.

Переоформление безналичное?
Сроки акции, что +0.5%? И эти +0.5 для всех 3х, или 6-ти месячных вкладов в Альфа-банке?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 15:23

  finfen написав:
  Ukrsotsbank написав:Если Вы переоформляете вклад из ПАО "Укрсоцбанк" в ПАО "Альфа-Банк" действует депозитная акция Welcome pack.

Переоформление безналичное?
Сроки акции, что +0.5%? И эти +0.5 для всех 3х, или 6-ти месячных вкладов в Альфа-банке?

Добрый день, finfen! Безналичное переоформление. Срок акции до 31.12.2018. Надбавка действует, как при размещении вклада на 3 месяца, так и на 6 месяцев.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 17:17

Какие услуги для клиентов Альфы доступны в отделениях 2в1
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
56109 7207171
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Пон 07 тра, 2018 17:10
Alfa_Bank

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