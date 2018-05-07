Укрсоцбанк Альфа-Групп

Julio написав:

На этой ветке отписывались, что счета закрылись через 32 дня после подачи заявления. В моем случае этого не произошло.Решение о закрытии счетов я принял в марте под впечатлением от грядущих обновлений тарифов и условий обслуживания. 22 марта обнулил счета (карточный "Чемпион" и Ощадный+). Подождал процентов на Ощадный+, 30 марта вывел начисленные проценты. 2 апреля пришел в отделение, сказал что хочу закрыть счета. Менеджер распечатал и дал мне на подпись заявление, сказал что счета закроются после прохождения заявления через главное отделение банка.Периодически делаю контрольные заходы в укрсоцонлайн, весь апрель счета отображались с нулевыми балансами. 1 мая вижу, что на Чемпионе баланс стал -20 грн, а на Ощадном+ 0,06 грн.Новые тарифы в действии, с меня сняли 20 грн за обслуживание в апреле. Правда, при попытке посмотреть историю операций выдало сообщение типа "Карта не обслуговується". И что теперь, из-за задолженности счет не закроется 3 года? А если я заплачу банку эти 20 грн, то отсчет 32 дней начнется заново, но плата за обслуживание будет снова снята по окончании календарного месяца? До меня уже дошло, насколько легкомысленно я поступил, не попросив менеджера распечатать копию заявления и для меня.