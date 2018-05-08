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Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 тра, 2018 07:37
finfen написав:
Ощадний вклад (с 10%)
Нет там такой ставки по состоянию на текущий момент.
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