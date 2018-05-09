RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 935936937938

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 07:37

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

  finfen написав:Ощадний вклад (с 10%)

Нет там такой ставки по состоянию на текущий момент.
Poleg
 
Повідомлень: 167
З нами з: 23.03.12
Подякував: 21 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 10:42

  Poleg написав:
  finfen написав:Ощадний вклад (с 10%)

Нет там такой ставки по состоянию на текущий момент.
250 kUAH
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13240
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1010 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 21:57

Ukrsotsbank
  Ukrsotsbank написав:Если Вы переоформляете вклад из ПАО "Укрсоцбанк" в ПАО "Альфа-Банк" действует депозитная акция Welcome pack. Процентная ставка будет увеличена на:
- 0,50% по депозитам в национальной валюте;
- 0,50% по депозитам в иностранной валюте.
Акция действует при условии размещения депозита в сумме не менее 50% от той, которая была размещена в ПАО «Укрсоцбанк» и на срок 3 или 6 месяцев.

Где-то на сайте Укрсоца или Альфы можно увидеть упоминание об этой акции? Я не нашел.
myan61
 
Повідомлень: 52
З нами з: 11.07.10
Подякував: 8 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 935936937938
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, Computer, sola і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5613, 5614, 5615
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
56148 7212526
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 тра, 2018 00:24
mephala

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.