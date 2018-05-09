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Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 тра, 2018 07:37
finfen написав:
Ощадний вклад (с 10%)
Нет там такой ставки по состоянию на текущий момент.
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Poleg
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Додано: Сер 09 тра, 2018 10:42
Poleg написав: finfen написав:
Ощадний вклад (с 10%)
Нет там такой ставки по состоянию на текущий момент.
250 kUAH
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 09 тра, 2018 21:57
Ukrsotsbank
Ukrsotsbank написав:
Если Вы переоформляете вклад из ПАО "Укрсоцбанк" в ПАО "Альфа-Банк" действует депозитная акция Welcome pack. Процентная ставка будет увеличена на:
- 0,50% по депозитам в национальной валюте;
- 0,50% по депозитам в иностранной валюте.
Акция действует при условии размещения депозита в сумме не менее 50% от той, которая была размещена в ПАО «Укрсоцбанк» и на срок 3 или 6 месяцев.
Где-то на сайте Укрсоца или Альфы можно увидеть упоминание об этой акции? Я не нашел.
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myan61
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