Укрсоцбанк Альфа-Групп

Ukrsotsbank написав:Если Вы переоформляете вклад из ПАО "Укрсоцбанк" в ПАО "Альфа-Банк" действует депозитная акция Welcome pack. Процентная ставка будет увеличена на: - 0,50% по депозитам в национальной валюте; - 0,50% по депозитам в иностранной валюте. Акция действует при условии размещения депозита в сумме не менее 50% от той, которая была размещена в ПАО «Укрсоцбанк» и на срок 3 или 6 месяцев.
Где-то на сайте Укрсоца или Альфы можно увидеть упоминание об этой акции? Я не нашел.
несколько месяцев назад закрыл все счета, все карты в этом банке. Сейчас попробовал зайти в мобильное приложение - заходит, и даже показывает какой то счет 2620 с нулевым балансом. Это они не до конца счета закрыли, получается?
yoggik написав:несколько месяцев назад закрыл все счета, все карты в этом банке. Сейчас попробовал зайти в мобильное приложение - заходит, и даже показывает какой то счет 2620 с нулевым балансом. Это они не до конца счета закрыли, получается?
Добрый день, yoggik. Счет 2620 - это текущий счет. Вы скорей всего закрывали только карточные счета. Напишите, пожалуйста, ИНН в личном сообщении проверим информацию дополнительно.
Ukrsotsbank написав:Если Вы переоформляете вклад из ПАО "Укрсоцбанк" в ПАО "Альфа-Банк" действует депозитная акция Welcome pack. Процентная ставка будет увеличена на: - 0,50% по депозитам в национальной валюте; - 0,50% по депозитам в иностранной валюте. Акция действует при условии размещения депозита в сумме не менее 50% от той, которая была размещена в ПАО «Укрсоцбанк» и на срок 3 или 6 месяцев.
Где-то на сайте Укрсоца или Альфы можно увидеть упоминание об этой акции? Я не нашел.
Ukrsotsbank написав:Если Вы переоформляете вклад из ПАО "Укрсоцбанк" в ПАО "Альфа-Банк" действует депозитная акция Welcome pack. Процентная ставка будет увеличена на: - 0,50% по депозитам в национальной валюте; - 0,50% по депозитам в иностранной валюте. Акция действует при условии размещения депозита в сумме не менее 50% от той, которая была размещена в ПАО «Укрсоцбанк» и на срок 3 или 6 месяцев.
Где-то на сайте Укрсоца или Альфы можно увидеть упоминание об этой акции? Я не нашел.
Добрый день, myan61. Информация о данной акции есть только в отделениях Банка, которые работают в формате 2в1.