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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 935936937938

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 07:37

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

  finfen написав:Ощадний вклад (с 10%)

Нет там такой ставки по состоянию на текущий момент.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 10:42

  Poleg написав:
  finfen написав:Ощадний вклад (с 10%)

Нет там такой ставки по состоянию на текущий момент.
250 kUAH
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 21:57

Ukrsotsbank
  Ukrsotsbank написав:Если Вы переоформляете вклад из ПАО "Укрсоцбанк" в ПАО "Альфа-Банк" действует депозитная акция Welcome pack. Процентная ставка будет увеличена на:
- 0,50% по депозитам в национальной валюте;
- 0,50% по депозитам в иностранной валюте.
Акция действует при условии размещения депозита в сумме не менее 50% от той, которая была размещена в ПАО «Укрсоцбанк» и на срок 3 или 6 месяцев.

Где-то на сайте Укрсоца или Альфы можно увидеть упоминание об этой акции? Я не нашел.
myan61
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 10:07

несколько месяцев назад закрыл все счета, все карты в этом банке. Сейчас попробовал зайти в мобильное приложение - заходит, и даже показывает какой то счет 2620 с нулевым балансом. Это они не до конца счета закрыли, получается?
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 10:36

  yoggik написав:несколько месяцев назад закрыл все счета, все карты в этом банке. Сейчас попробовал зайти в мобильное приложение - заходит, и даже показывает какой то счет 2620 с нулевым балансом. Это они не до конца счета закрыли, получается?

Добрый день, yoggik. Счет 2620 - это текущий счет. Вы скорей всего закрывали только карточные счета. Напишите, пожалуйста, ИНН в личном сообщении проверим информацию дополнительно.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 10:55

Ukrsotsbank

Имею валютный вклад, для меня оформленный под депозит карточный продукт "Чемпион" сейчас бесплатный ?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:31

  demichh написав:Имею валютный вклад, для меня оформленный под депозит карточный продукт "Чемпион" сейчас бесплатный ?

Уже платный
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:36

Ukrsotsbank
  myan61 написав:Ukrsotsbank
  Ukrsotsbank написав:Если Вы переоформляете вклад из ПАО "Укрсоцбанк" в ПАО "Альфа-Банк" действует депозитная акция Welcome pack. Процентная ставка будет увеличена на:
- 0,50% по депозитам в национальной валюте;
- 0,50% по депозитам в иностранной валюте.
Акция действует при условии размещения депозита в сумме не менее 50% от той, которая была размещена в ПАО «Укрсоцбанк» и на срок 3 или 6 месяцев.

Где-то на сайте Укрсоца или Альфы можно увидеть упоминание об этой акции? Я не нашел.

А мне нет желания ответить?
myan61
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:47

  myan61 написав:Ukrsotsbank
  Ukrsotsbank написав:Если Вы переоформляете вклад из ПАО "Укрсоцбанк" в ПАО "Альфа-Банк" действует депозитная акция Welcome pack. Процентная ставка будет увеличена на:
- 0,50% по депозитам в национальной валюте;
- 0,50% по депозитам в иностранной валюте.
Акция действует при условии размещения депозита в сумме не менее 50% от той, которая была размещена в ПАО «Укрсоцбанк» и на срок 3 или 6 месяцев.

Где-то на сайте Укрсоца или Альфы можно увидеть упоминание об этой акции? Я не нашел.

Добрый день, myan61. Информация о данной акции есть только в отделениях Банка, которые работают в формате 2в1.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:32

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

  Poleg написав:Нет там такой ставки по состоянию на текущий момент.

https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLe ... _29.01.pdf
Смотрите внимательно. Только для больше 250000 грн., что в этом документе "забыли" указать.
finfen
 
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