Добрый день, demichh. С 30.03.2018 были изменены тарифы по карточным счетам. Более детально можно ознакомиться по ссылке:
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 13:05
Добрый день, demichh. С 30.03.2018 были изменены тарифы по карточным счетам. Более детально можно ознакомиться по ссылке:
Додано: Суб 12 тра, 2018 11:29
Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп
У зв'язку із об'єднанням з Альфою, як довго банкомати будуть в РАДІУС?
Додано: Суб 12 тра, 2018 11:50
я думаю что во втором полугодии банкоматы Укрсоца начнут перепрошивать под Альфу, и вероятней всего до конца года не останется ни одного банкомата в сети РАДИУС...
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