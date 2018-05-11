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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 936937938939

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:05

  demichh написав:Имею валютный вклад, для меня оформленный под депозит карточный продукт "Чемпион" сейчас бесплатный ?

Добрый день, demichh. С 30.03.2018 были изменены тарифы по карточным счетам. Более детально можно ознакомиться по ссылке: https://ru.ukrsotsbank.com/current/view/13/. Сейчас введена оплата за годовое обслуживание независимо есть вклад или нет, поэтому необходимо проверить в каком месяце у Вас была открыта карта.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 11:29

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

У зв'язку із об'єднанням з Альфою, як довго банкомати будуть в РАДІУС?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 11:50

  Кочевник написав:У зв'язку із об'єднанням з Альфою, як довго банкомати будуть в РАДІУС?

я думаю что во втором полугодии банкоматы Укрсоца начнут перепрошивать под Альфу, и вероятней всего до конца года не останется ни одного банкомата в сети РАДИУС...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Суб 12 тра, 2018 11:22
greenozon

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