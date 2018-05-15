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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 936937938939

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:05

  demichh написав:Имею валютный вклад, для меня оформленный под депозит карточный продукт "Чемпион" сейчас бесплатный ?

Добрый день, demichh. С 30.03.2018 были изменены тарифы по карточным счетам. Более детально можно ознакомиться по ссылке: https://ru.ukrsotsbank.com/current/view/13/. Сейчас введена оплата за годовое обслуживание независимо есть вклад или нет, поэтому необходимо проверить в каком месяце у Вас была открыта карта.
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:23

Ukrsotsbank
Правильно ли я понял, что по новым тарифам, независимо от того, когда была открыта карточка, будет ежегодно сниматься комиссия за годовое обслуживание + комиссия за ежемесячное обслуживание, если нет операций по карте в течение месяца. Можно ли например, по валютной карте, каждый месяц подходить в кассу и вносить на карту и снимать сразу 100 долларов для отсутствия ежемесячной комиссии.
Вообще, банк ведет себя по отношению к клиентам непорядочно.
staspi71
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 11:29

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

У зв'язку із об'єднанням з Альфою, як довго банкомати будуть в РАДІУС?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 11:50

  Кочевник написав:У зв'язку із об'єднанням з Альфою, як довго банкомати будуть в РАДІУС?

я думаю что во втором полугодии банкоматы Укрсоца начнут перепрошивать под Альфу, и вероятней всего до конца года не останется ни одного банкомата в сети РАДИУС...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:02

  staspi71 написав:Ukrsotsbank
Правильно ли я понял, что по новым тарифам, независимо от того, когда была открыта карточка, будет ежегодно сниматься комиссия за годовое обслуживание + комиссия за ежемесячное обслуживание, если нет операций по карте в течение месяца. Можно ли например, по валютной карте, каждый месяц подходить в кассу и вносить на карту и снимать сразу 100 долларов для отсутствия ежемесячной комиссии.
Вообще, банк ведет себя по отношению к клиентам непорядочно.

Добрый день, staspi71. Да, правильно. Для того, чтобы не оплачивать ежемесячную комиссию, необходимо проводить операции в торгово-сервисной сети и интернет. Более детальная информация по ссылке: https://ru.ukrsotsbank.com/current/view/13/.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:24

  Кочевник написав:У зв'язку із об'єднанням з Альфою, як довго банкомати будуть в РАДІУС?

Доброго дня, Кочевник. ПАТ «Укрсоцбанк» не входить до мережі Радіус. Перелік актуальних Банків-партнерів знаходиться за посиланням: https://www.ukrsotsbank.com/branch/.
В об’єднаній банкоматній мережі ПАТ "Укрсоцбанк" для клієнтів діє пільговий тариф на зняття коштів з карти.
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 11:31

Карта карбон

Вопрос представителю банка. В прошлом году была оформлена карта карбон с кэш-беком за оплату на заправках. В мае с карты снята комиссия 20 грн типа за апрель, хотя за обслуживание карты заплачено за год. 29 апреля картой расплачивались на заправке.
yuluk
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 12:18

  yuluk написав:Вопрос представителю банка. В прошлом году была оформлена карта карбон с кэш-беком за оплату на заправках. В мае с карты снята комиссия 20 грн типа за апрель, хотя за обслуживание карты заплачено за год. 29 апреля картой расплачивались на заправке.

Добрый день, yuluk. С 30.03.2018 были изменены тарифы по карточным счетам. 20 грн - это комиссия за ежемесячное обслуживание, если не выполнены условия по расчету картой в торгово-сервисной сети. Более детально можно ознакомиться по ссылке: https://ru.ukrsotsbank.com/current/view/13/.
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Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
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Сер 16 тра, 2018 10:25
Alfa_Bank

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