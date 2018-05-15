Добрый день, demichh. С 30.03.2018 были изменены тарифы по карточным счетам. Более детально можно ознакомиться по ссылке:
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 13:05
Добрый день, demichh. С 30.03.2018 были изменены тарифы по карточным счетам. Более детально можно ознакомиться по ссылке:
Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:23
Ukrsotsbank
Правильно ли я понял, что по новым тарифам, независимо от того, когда была открыта карточка, будет ежегодно сниматься комиссия за годовое обслуживание + комиссия за ежемесячное обслуживание, если нет операций по карте в течение месяца. Можно ли например, по валютной карте, каждый месяц подходить в кассу и вносить на карту и снимать сразу 100 долларов для отсутствия ежемесячной комиссии.
Вообще, банк ведет себя по отношению к клиентам непорядочно.
Додано: Суб 12 тра, 2018 11:29
Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп
У зв'язку із об'єднанням з Альфою, як довго банкомати будуть в РАДІУС?
Додано: Суб 12 тра, 2018 11:50
я думаю что во втором полугодии банкоматы Укрсоца начнут перепрошивать под Альфу, и вероятней всего до конца года не останется ни одного банкомата в сети РАДИУС...
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Додано: Пон 14 тра, 2018 10:02
Добрый день, staspi71. Да, правильно. Для того, чтобы не оплачивать ежемесячную комиссию, необходимо проводить операции в торгово-сервисной сети и интернет. Более детальная информация по ссылке:
Додано: Пон 14 тра, 2018 10:24
Доброго дня, Кочевник. ПАТ «Укрсоцбанк» не входить до мережі Радіус. Перелік актуальних Банків-партнерів знаходиться за посиланням:
В об’єднаній банкоматній мережі ПАТ "Укрсоцбанк" для клієнтів діє пільговий тариф на зняття коштів з карти.
Додано: Сер 16 тра, 2018 11:31
Карта карбон
Вопрос представителю банка. В прошлом году была оформлена карта карбон с кэш-беком за оплату на заправках. В мае с карты снята комиссия 20 грн типа за апрель, хотя за обслуживание карты заплачено за год. 29 апреля картой расплачивались на заправке.
Додано: Сер 16 тра, 2018 12:18
Добрый день, yuluk. С 30.03.2018 были изменены тарифы по карточным счетам. 20 грн - это комиссия за ежемесячное обслуживание, если не выполнены условия по расчету картой в торгово-сервисной сети. Более детально можно ознакомиться по ссылке:
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