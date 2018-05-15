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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 937938939940

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 13:47

  yuluk написав:
  Ukrsotsbank написав:
  yuluk написав:Вопрос представителю банка. В прошлом году была оформлена карта карбон с кэш-беком за оплату на заправках. В мае с карты снята комиссия 20 грн типа за апрель, хотя за обслуживание карты заплачено за год. 29 апреля картой расплачивались на заправке.

Добрый день, yuluk. С 30.03.2018 были изменены тарифы по карточным счетам. 20 грн - это комиссия за ежемесячное обслуживание, если не выполнены условия по расчету картой в торгово-сервисной сети. Более детально можно ознакомиться по ссылке: https://ru.ukrsotsbank.com/current/view/13/.

по вашей ссылке видна другая карта. За эту карту были взяты деньги за обслуживание за год вперед, она далеко не бесплатная. И еще , а где кешбэк за апрель?

yuluk, извините. Правильная ссылка: https://ru.ukrsotsbank.com/current/view/11/. Для того чтобы проверить почему нет кешбэка за апрель - напишите, пожалуйста, ИНН в личном сообщении.
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 14:05

  Ukrainian написав:
  Ukrsotsbank написав:
  Ukrainian написав:Есть в банке $$$ вклад и $$$ текущий счёт
Как по окончанию получить без комиссии?
Есть $$$ текущий в Альфе

Добрый день, Ukrainian. Вы сможете перевести деньги без комиссии на счет в ПАО " Альфа-Банк" в любом отделении ПАО "Укрсоцбанк", которое работает в формате 2в1, через менеджера Банка.


Снять тоже дадут без комиссии? Или можно через онлайн альфы перекинуть на карту и с карты снять бесплатно?
У меня вклад заканчивается в июле ещё будут отделённая 2в1 к тому времени?
---
Можно ли оформить бесплатные депо карту для бесплатного снятия ?

Добрый день, Ukrainian. Снятие согласно с тарифами, по которым Вы обсуживаетесь в ПАО «Альфа-Банк». Отделения в формате 2в1 будут работать до полного объединения Банков. Минимальные сроки – это не ранее, чем окончание 2018 года. В ПАО «Укрсоцбанк» бесплатные карты с 30.03.2018 не оформляются.
Ukrsotsbank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 248
З нами з: 15.08.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 937938939940
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