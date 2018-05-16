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банках (гарне і погане) / Укрсоцбанк Альфа-Групп Укрсоцбанк Альфа-Групп + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 937938939940 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 155 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 20% 121 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 119 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 22% 131 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 80 Всього голосів : 606 Додано: Сер 16 тра, 2018 13:47 yuluk написав: Ukrsotsbank написав: yuluk написав: Вопрос представителю банка. В прошлом году была оформлена карта карбон с кэш-беком за оплату на заправках. В мае с карты снята комиссия 20 грн типа за апрель, хотя за обслуживание карты заплачено за год. 29 апреля картой расплачивались на заправке. Вопрос представителю банка. В прошлом году была оформлена карта карбон с кэш-беком за оплату на заправках. В мае с карты снята комиссия 20 грн типа за апрель, хотя за обслуживание карты заплачено за год. 29 апреля картой расплачивались на заправке.

Добрый день, yuluk. С 30.03.2018 были изменены тарифы по карточным счетам. 20 грн - это комиссия за ежемесячное обслуживание, если не выполнены условия по расчету картой в торгово-сервисной сети. Более детально можно ознакомиться по ссылке: https://ru.ukrsotsbank.com/current/view/13/ . Добрый день, yuluk. С 30.03.2018 были изменены тарифы по карточным счетам. 20 грн - это комиссия за ежемесячное обслуживание, если не выполнены условия по расчету картой в торгово-сервисной сети. Более детально можно ознакомиться по ссылке:

по вашей ссылке видна другая карта. За эту карту были взяты деньги за обслуживание за год вперед, она далеко не бесплатная. И еще , а где кешбэк за апрель? по вашей ссылке видна другая карта. За эту карту были взяты деньги за обслуживание за год вперед, она далеко не бесплатная. И еще , а где кешбэк за апрель?

yuluk, извините. Правильная ссылка: https://ru.ukrsotsbank.com/current/view/11/ . Для того чтобы проверить почему нет кешбэка за апрель - напишите, пожалуйста, ИНН в личном сообщении. yuluk, извините. Правильная ссылка:. Для того чтобы проверить почему нет кешбэка за апрель - напишите, пожалуйста, ИНН в личном сообщении. Ukrsotsbank

Представник банку Повідомлень: 248 З нами з: 15.08.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 тра, 2018 14:05 Ukrainian написав: Ukrsotsbank написав: Ukrainian написав: Есть в банке $$$ вклад и $$$ текущий счёт

Как по окончанию получить без комиссии?

Есть $$$ текущий в Альфе Есть в банке $$$ вклад и $$$ текущий счётКак по окончанию получить без комиссии?Есть $$$ текущий в Альфе

Добрый день, Ukrainian. Вы сможете перевести деньги без комиссии на счет в ПАО " Альфа-Банк" в любом отделении ПАО "Укрсоцбанк", которое работает в формате 2в1, через менеджера Банка. Добрый день, Ukrainian. Вы сможете перевести деньги без комиссии на счет в ПАО " Альфа-Банк" в любом отделении ПАО "Укрсоцбанк", которое работает в формате 2в1, через менеджера Банка.



Снять тоже дадут без комиссии? Или можно через онлайн альфы перекинуть на карту и с карты снять бесплатно?

У меня вклад заканчивается в июле ещё будут отделённая 2в1 к тому времени?

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Можно ли оформить бесплатные депо карту для бесплатного снятия ? Снять тоже дадут без комиссии? Или можно через онлайн альфы перекинуть на карту и с карты снять бесплатно?У меня вклад заканчивается в июле ещё будут отделённая 2в1 к тому времени?---Можно ли оформить бесплатные депо карту для бесплатного снятия ?

Добрый день, Ukrainian. Снятие согласно с тарифами, по которым Вы обсуживаетесь в ПАО «Альфа-Банк». Отделения в формате 2в1 будут работать до полного объединения Банков. Минимальные сроки – это не ранее, чем окончание 2018 года. В ПАО «Укрсоцбанк» бесплатные карты с 30.03.2018 не оформляются. Добрый день, Ukrainian. Снятие согласно с тарифами, по которым Вы обсуживаетесь в ПАО «Альфа-Банк». Отделения в формате 2в1 будут работать до полного объединения Банков. Минимальные сроки – это не ранее, чем окончание 2018 года. В ПАО «Укрсоцбанк» бесплатные карты с 30.03.2018 не оформляются. Ukrsotsbank

Представник банку Повідомлень: 248 З нами з: 15.08.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 тра, 2018 17:39 Ukrsotsbank написав: yuluk написав: Вопрос представителю банка. В прошлом году была оформлена карта карбон с кэш-беком за оплату на заправках. В мае с карты снята комиссия 20 грн типа за апрель, хотя за обслуживание карты заплачено за год. 29 апреля картой расплачивались на заправке. Вопрос представителю банка. В прошлом году была оформлена карта карбон с кэш-беком за оплату на заправках. В мае с карты снята комиссия 20 грн типа за апрель,29 апреля картой расплачивались на заправке.

Добрый день, yuluk. С 30.03.2018 были изменены тарифы по карточным счетам. 20 грн - это комиссия за ежемесячное обслуживание, если не выполнены условия по расчету картой в торгово-сервисной сети. Более детально можно ознакомиться по ссылке: https://ru.ukrsotsbank.com/current/view/13/ . Добрый день, yuluk. С 30.03.2018 были изменены тарифы по карточным счетам. 20 грн - это комиссия за ежемесячное обслуживание, если не выполнены условия по расчету картой в торгово-сервисной сети. Более детально можно ознакомиться по ссылке:



купил человек абонемент в спортклуб и заплатил на год вперёд и туда входило: фитнес, бассейн, тренажёры, беговые дорожки и время посещение с 8 до 20, через месяц ему сказали - теперь только беговые дорожки и с 10 до 12 и доплата за каждое посещение.

Это просто бизнес. Это просто в правовом государстве. Это просто пришла бизнес-вумен тётя Алла. купил человек абонемент в спортклуби туда входило: фитнес, бассейн, тренажёры, беговые дорожки и время посещение с 8 до 20, через месяц ему сказали - теперь только беговые дорожки и с 10 до 12 и доплата за каждое посещение.Это просто бизнес. Это просто в правовом государстве. Это просто пришла бизнес-вумен тётя Алла. ... uaprofi

Повідомлень: 1919 З нами з: 21.04.11 Подякував: 327 раз. Подякували: 222 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 937938939940 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32 Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32 56264 7232334

mephala Сер 16 тра, 2018 17:20