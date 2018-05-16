Укрсоцбанк Альфа-Групп

yuluk написав:Вопрос представителю банка. В прошлом году была оформлена карта карбон с кэш-беком за оплату на заправках. В мае с карты снята комиссия 20 грн типа за апрель, хотя за обслуживание карты заплачено за год. 29 апреля картой расплачивались на заправке.
Добрый день, yuluk. С 30.03.2018 были изменены тарифы по карточным счетам. 20 грн - это комиссия за ежемесячное обслуживание, если не выполнены условия по расчету картой в торгово-сервисной сети. Более детально можно ознакомиться по ссылке: https://ru.ukrsotsbank.com/current/view/13/.
по вашей ссылке видна другая карта. За эту карту были взяты деньги за обслуживание за год вперед, она далеко не бесплатная. И еще , а где кешбэк за апрель?
Ukrainian написав:Есть в банке $$$ вклад и $$$ текущий счёт Как по окончанию получить без комиссии? Есть $$$ текущий в Альфе
Добрый день, Ukrainian. Вы сможете перевести деньги без комиссии на счет в ПАО " Альфа-Банк" в любом отделении ПАО "Укрсоцбанк", которое работает в формате 2в1, через менеджера Банка.
Снять тоже дадут без комиссии? Или можно через онлайн альфы перекинуть на карту и с карты снять бесплатно? У меня вклад заканчивается в июле ещё будут отделённая 2в1 к тому времени? --- Можно ли оформить бесплатные депо карту для бесплатного снятия ?
Добрый день, Ukrainian. Снятие согласно с тарифами, по которым Вы обсуживаетесь в ПАО «Альфа-Банк». Отделения в формате 2в1 будут работать до полного объединения Банков. Минимальные сроки – это не ранее, чем окончание 2018 года. В ПАО «Укрсоцбанк» бесплатные карты с 30.03.2018 не оформляются.
yuluk написав:Вопрос представителю банка. В прошлом году была оформлена карта карбон с кэш-беком за оплату на заправках. В мае с карты снята комиссия 20 грн типа за апрель, хотя за обслуживание карты заплачено за год. 29 апреля картой расплачивались на заправке.
Добрый день, yuluk. С 30.03.2018 были изменены тарифы по карточным счетам. 20 грн - это комиссия за ежемесячное обслуживание, если не выполнены условия по расчету картой в торгово-сервисной сети. Более детально можно ознакомиться по ссылке: https://ru.ukrsotsbank.com/current/view/13/.
купил человек абонемент в спортклуб и заплатил на год вперёд и туда входило: фитнес, бассейн, тренажёры, беговые дорожки и время посещение с 8 до 20, через месяц ему сказали - теперь только беговые дорожки и с 10 до 12 и доплата за каждое посещение. Это просто бизнес. Это просто в правовом государстве. Это просто пришла бизнес-вумен тётя Алла.
yuluk написав:Вопрос представителю банка. В прошлом году была оформлена карта карбон с кэш-беком за оплату на заправках. В мае с карты снята комиссия 20 грн типа за апрель, хотя за обслуживание карты заплачено за год. 29 апреля картой расплачивались на заправке.
Добрый день, yuluk. С 30.03.2018 были изменены тарифы по карточным счетам. 20 грн - это комиссия за ежемесячное обслуживание, если не выполнены условия по расчету картой в торгово-сервисной сети. Более детально можно ознакомиться по ссылке: https://ru.ukrsotsbank.com/current/view/13/.
купил человек абонемент в спортклуб и заплатил на год вперёд и туда входило: фитнес, бассейн, тренажёры, беговые дорожки и время посещение с 8 до 20, через месяц ему сказали - теперь только беговые дорожки и с 10 до 12 и доплата за каждое посещение. Это просто бизнес. Это просто в правовом государстве. Это просто пришла бизнес-вумен тётя Алла.
uaprofi, продолжим Ваш ряд - это просто поменялись тарифы)))
Ukrsotsbank написав:uaprofi, продолжим Ваш ряд - это просто поменялись тарифы)))
Вы как обычно совершенно правы и поезд Киев-Одесса по заранее купленным билетам довозит теперь пассажиров лишь до Фастова - "это просто поменялись тарифы" ))) приятного путешествия))) проводница тётя Алла всегда думает о пассажирах)))
Ukrsotsbank написав:uaprofi, продолжим Ваш ряд - это просто поменялись тарифы)))
Вы как обычно совершенно правы и поезд Киев-Одесса по заранее купленным билетам довозит теперь пассажиров лишь до Фастова - "это просто поменялись тарифы" ))) приятного путешествия))) проводница тётя Алла всегда думает о пассажирах)))
uaprofi, тётя Алла, конечно, всегда думает о пассажирах))) ведь если тарифы не будут рыночно обоснованными, то даже до Фастова доехать не удастся)
По состоянию на 1.1.2018 на рынке банковских услуг зарегистрировано 84 участника (включая и тех, которые с клиентами не работают). Не могли бы вы привести хоть одного, кто взяв плату за год вперед, следом начинает брать плату также и ежемесячно. Это все равно что за одно изделие требовать суммирующую стоимость = оптовая + розничная.
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Ukrsotsbank написав:uaprofi, продолжим Ваш ряд - это просто поменялись тарифы)))
Вы как обычно совершенно правы и поезд Киев-Одесса по заранее купленным билетам довозит теперь пассажиров лишь до Фастова - "это просто поменялись тарифы" ))) приятного путешествия))) проводница тётя Алла всегда думает о пассажирах)))
uaprofi, тётя Алла, конечно, всегда думает о пассажирах))) ведь если тарифы не будут рыночно обоснованными, то даже до Фастова доехать не удастся)
я не продлевал евродепозит,а карту карбон обнулил,ваш банк не рыночный,а авантюристический,таких бы и ему Клиентоф
Ukrsotsbank написав:uaprofi, продолжим Ваш ряд - это просто поменялись тарифы)))
хорошо, что закрыл этот карбон в свое время
ув.оф.пред. - Вы же понимаете что банк не прав? завтра вы вломите 100грн/мес обслуживание без возможности его избежать для старых клиентов и экономически это обоснуете? тарифы для старых клиентов не могут быть просто так изменены. клиент принимая решение о выборе продукта основывался на Ваших условиях, он их принял. А теперь банк делает подлянку. Казино какое-то, причем очень ушлое