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Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 тра, 2018 14:39
Я правильно понимаю, что если на карте нет средств и не платить комиссию за карту в течении полугода, то карта сама закроется, а начисленные комиссии банк аннулирует?
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Додано: Чет 17 тра, 2018 14:43
Ukrsotsbank, старі карти під депо (пакет зарплатний) Ви перевипускаєте?
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