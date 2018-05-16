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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 938939940941

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 14:39

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

Я правильно понимаю, что если на карте нет средств и не платить комиссию за карту в течении полугода, то карта сама закроется, а начисленные комиссии банк аннулирует?
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 14:43

Ukrsotsbank, старі карти під депо (пакет зарплатний) Ви перевипускаєте?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:20

  DmitryZP написав:
  Ukrsotsbank написав:uaprofi, продолжим Ваш ряд - это просто поменялись тарифы)))


хорошо, что закрыл этот карбон в свое время

ув.оф.пред. - Вы же понимаете что банк не прав? завтра вы вломите 100грн/мес обслуживание без возможности его избежать для старых клиентов и экономически это обоснуете? тарифы для старых клиентов не могут быть просто так изменены. клиент принимая решение о выборе продукта основывался на Ваших условиях, он их принял. А теперь банк делает подлянку. Казино какое-то, причем очень ушлое

Добрый день, DmitryZP. Информация о том, что тарифы могут быть изменены, указывается в договоре. Да, клиент, принимая решение о выборе продукта основывался на наших условиях, он их принял. Но, также клиент должен понимать, что тарифы не будут фиксированными. В связи с тем, что сейчас идет объединение Банков - происходит уравнивание тарифов. Основное изменение – это введение ежемесячной комиссии. Клиенту достаточно рассчитываться картой в торгово-сервисной сети и интернет для того, чтобы не было дополнительных списаний.
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:30

  antey718 написав:Я правильно понимаю, что если на карте нет средств и не платить комиссию за карту в течении полугода, то карта сама закроется, а начисленные комиссии банк аннулирует?

Добрый день, antey718. Да, правильно. Начисленные комиссии будут аннулированы, и карта закроется. Если Вы уверены, что картой пользоваться не будете – рекомендуем обратиться в отделение и закрыть счет.
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Повідомлень: 253
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:39

  Квесторе_поверніться написав:Ukrsotsbank, старі карти під депо (пакет зарплатний) Ви перевипускаєте?

Квесторе_поверніться, зараз зарплатні картки випускаються тільки для отримання заробітної плати. Для депозитів випуск не здійснюється.
Ukrsotsbank
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Представник банку
 
Повідомлень: 253
З нами з: 15.08.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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