|
|
|
Укрсоцбанк Альфа-Групп
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 тра, 2018 14:39
Я правильно понимаю, что если на карте нет средств и не платить комиссию за карту в течении полугода, то карта сама закроется, а начисленные комиссии банк аннулирует?
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 125
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 тра, 2018 14:43
Ukrsotsbank, старі карти під депо (пакет зарплатний) Ви перевипускаєте?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24561
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1258 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 тра, 2018 16:20
DmitryZP написав: Ukrsotsbank написав:
uaprofi, продолжим Ваш ряд - это просто поменялись тарифы)))
хорошо, что закрыл этот карбон в свое время
ув.оф.пред. - Вы же понимаете что банк не прав? завтра вы вломите 100грн/мес обслуживание без возможности его избежать для старых клиентов и экономически это обоснуете? тарифы для старых клиентов не могут быть просто так изменены. клиент принимая решение о выборе продукта основывался на Ваших условиях, он их принял. А теперь банк делает подлянку. Казино какое-то, причем очень ушлое
Добрый день, DmitryZP. Информация о том, что тарифы могут быть изменены, указывается в договоре. Да, клиент, принимая решение о выборе продукта основывался на наших условиях, он их принял. Но, также клиент должен понимать, что тарифы не будут фиксированными. В связи с тем, что сейчас идет объединение Банков - происходит уравнивание тарифов. Основное изменение – это введение ежемесячной комиссии. Клиенту достаточно рассчитываться картой в торгово-сервисной сети и интернет для того, чтобы не было дополнительных списаний.
-
Ukrsotsbank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 253
- З нами з: 15.08.17
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 тра, 2018 16:30
antey718 написав:
Я правильно понимаю, что если на карте нет средств и не платить комиссию за карту в течении полугода, то карта сама закроется, а начисленные комиссии банк аннулирует?
Добрый день, antey718. Да, правильно. Начисленные комиссии будут аннулированы, и карта закроется. Если Вы уверены, что картой пользоваться не будете – рекомендуем обратиться в отделение и закрыть счет.
-
Ukrsotsbank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 253
- З нами з: 15.08.17
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 тра, 2018 16:39
Квесторе_поверніться написав:Ukrsotsbank
, старі карти під депо (пакет зарплатний) Ви перевипускаєте?
Квесторе_поверніться, зараз зарплатні картки випускаються тільки для отримання заробітної плати. Для депозитів випуск не здійснюється.
-
Ukrsotsbank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 253
- З нами з: 15.08.17
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|56287
|7234994
|
|