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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 тра, 2018 14:39
Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп
Я правильно понимаю, что если на карте нет средств и не платить комиссию за карту в течении полугода, то карта сама закроется, а начисленные комиссии банк аннулирует?
Додано: Чет 17 тра, 2018 14:43
Ukrsotsbank, старі карти під депо (пакет зарплатний) Ви перевипускаєте?
Додано: Чет 17 тра, 2018 16:20
Добрый день, DmitryZP. Информация о том, что тарифы могут быть изменены, указывается в договоре. Да, клиент, принимая решение о выборе продукта основывался на наших условиях, он их принял. Но, также клиент должен понимать, что тарифы не будут фиксированными. В связи с тем, что сейчас идет объединение Банков - происходит уравнивание тарифов. Основное изменение – это введение ежемесячной комиссии. Клиенту достаточно рассчитываться картой в торгово-сервисной сети и интернет для того, чтобы не было дополнительных списаний.
Додано: Чет 17 тра, 2018 16:30
Добрый день, antey718. Да, правильно. Начисленные комиссии будут аннулированы, и карта закроется. Если Вы уверены, что картой пользоваться не будете – рекомендуем обратиться в отделение и закрыть счет.
Додано: Чет 17 тра, 2018 16:39
Додано: Чет 17 тра, 2018 17:27
Предположим открыт годовой депозит с процентами в конце срока через интернет-банк с карты (в прошлой жизни бесплатной к депозиту ) с возвратом на эту же карту, остаток на карте после открытия депозита был =0. Человек год не заглядывает в иб (т.к. в этом нет необходимости) и не читает форум.
Вопрос, куда сольется депозит через год, если через полгода банк автоматически закроет карту?
Додано: Чет 17 тра, 2018 19:22
если на момент окончания депозита, карточный счёт под который был привязан депозит окажется закрытым, то деньги упадут на транзитный счёт и у вас будут дополнительные телодвижения по розыску и получению этих денег...
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Додано: Чет 17 тра, 2018 20:22
Запитання про перевипуск?
Алгоритм перевипуску який?
Додано: Чет 17 тра, 2018 20:51
Тракторист
Из чьих ответов следует, что будет закрыт карточный счет? Карта - да будет закрыта, а про закрытие счетов никто не писал. И почему на транзит, а не на карточный или текущий счет?
И что мешает сделать с банком допсоглашение по изменению реквизитов возврата по письменному заявлению вкладчика, вплоть до перевода свифтом, как у БМ банка?
Конечно я понимаю, хозяин - барин (или хозяйка Алла ), комиссию ввел (хорошо что пока не миллион в день, ведь вроде как ничто не запрещает) и возможно, будут проблемы с возвратом, если комиссию не заплатить.
Поэтому мне и интересно отношение банка к своим клиентам, если через год по окончанию депозита, вкладчик обнаруживает, что надо разыскивать свой вклад, если он сольется на транзит.
Для меня отношение банка к своим клиентам не менее важно, чем ставки и надежность.
Поэтому хотелось бы услышать ответ (а по максимуму и совет) начальника транспортного цеха (то бишь офиц. представителя).
Додано: Чет 17 тра, 2018 20:52
допомога
Доброе время суток!
Просьба помочь в сложившейся ситуации...
Пользуюсь одним из ваших кредитных продуктов и сегодня (17 число месяца)у меня по нему расчетная дата.
16.05 в неоперационное время попытался внести через терминал задолженность по карте. Вносил двумя суммами так как купюр было больше чем 50. Одну сумму терминал принял, а остаток уже не принимал-сбой программы (выдавало какую то ошибку).
Сегодня (17.05) в обеденное время в отделении банка пытался внести остаток так же через терминал. Трижды мне выдавало сообщение, что сумма пополнения превышена.
Обратился к сотрудникам отделения за помощью и паралельно набрал гарячую линию с просьбой о помощи. Чётко озвучил что деньги необходимо чтоб попали на счёт именно сегодня, так как сегодня расчетная дата.
Сотрудник взял у меня деньги и карту и самостоятельно внёс деньги через терминал. Отдал мне чек и сразу же пришло смс с подтверждением поступления средств.
Вечером проверил выписку-деньги на счёт не поступили, начислены проценты на непоступившую сумму.
Прошу не начислять проценты ибо как минимум мной были выполнены все возможные попытки погасить ВОВРЕМЯ задолженность!
Сотрудник четко знал что сегодня деньги должны зайти на счет!
Мой ИПН 3072912514 Шевцов Игорь Владимирович
Спасибо!
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