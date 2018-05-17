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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 939940941942

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 21:03

  igor shevtsov написав:Доброе время суток!
Просьба помочь в сложившейся ситуации...
Пользуюсь одним из ваших кредитных продуктов и сегодня (17 число месяца)у меня по нему расчетная дата.
16.05 в неоперационное время попытался внести через терминал задолженность по карте. Вносил двумя суммами так как купюр было больше чем 50. Одну сумму терминал принял, а остаток уже не принимал-сбой программы (выдавало какую то ошибку).
Сегодня (17.05) в обеденное время в отделении банка пытался внести остаток так же через терминал. Трижды мне выдавало сообщение, что сумма пополнения превышена.
Обратился к сотрудникам отделения за помощью и паралельно набрал гарячую линию с просьбой о помощи. Чётко озвучил что деньги необходимо чтоб попали на счёт именно сегодня, так как сегодня расчетная дата.
Сотрудник взял у меня деньги и карту и самостоятельно внёс деньги через терминал. Отдал мне чек и сразу же пришло смс с подтверждением поступления средств.
Вечером проверил выписку-деньги на счёт не поступили, начислены проценты на непоступившую сумму.
Прошу не начислять проценты ибо как минимум мной были выполнены все возможные попытки погасить ВОВРЕМЯ задолженность!
Сотрудник четко знал что сегодня деньги должны зайти на счет!
Мой ИПН 3072912514 Шевцов Игорь Владимирович
Спасибо!


Вы забыли указать серию и номер паспорта, 16 цифр карты, срок действия и самое главное свв код. Как сотрудник сможет найти ваш кредит? :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 21:16

ИПН указан. На сколько я знаю это основной индификатор личности в Украине.
igor shevtsov
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 21:17

Эх, igor shevtsov, igor shevtsov, водолей, 34 года, а в сказки все еще верите...
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 21:22

Сотрудники не компетентные. Не первый раз попадаю из-за их тупорылости на деньги. Регламент банка знаю лучше чем большенство из тех с кем общался у них.
В этот раз хочется сатисфакции.
igor shevtsov
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 21:25

Водолей это ж не диагноз еще)))) .
Было время этот форум показывал серьйозные результаты и эфективность, правда банк был другой...
igor shevtsov
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 21:33

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

  igor shevtsov написав:ИПН указан. На сколько я знаю это основной индификатор личности в Украине.



Документи, що посвідчують особу згідно із Законами України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, такі:
1) для громадян України:

паспорт громадянина України;
паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
дипломатичний паспорт України;
службовий паспорт України;
посвідчення особи моряка;
посвідчення члена екіпажу;
посвідчення особи на повернення в Україну;
тимчасове посвідчення громадянина України;
посвідчення водія;
2) для іноземних громадян та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні:
паспортний документ іноземця;
посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
посвідка на постійне проживання;
посвідка на тимчасове проживання;
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 21:36

igor shevtsov
сын Анатолий, AVEO 2005 года, адрес (здесь продолжать не буду)
Вы очень много о себе уже сказали, это не безопасно... Вот и все что хотели сказать :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 21:38

Полностью с Вами согласен!
Но понятия "ОПРЕДИЛЕНИЕ личности" и "ИДЕНТИФИКАЦИИ клиента банка" все же чуть разнятся
igor shevtsov
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 21:40

Детей пока нет. Инфинити FX 35
igor shevtsov
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 21:42

  myan61 написав:Тракторист
Из чьих ответов следует, что будет закрыт карточный счет? Карта - да будет закрыта, а про закрытие счетов никто не писал. И почему на транзит, а не на карточный или текущий счет?
И что мешает сделать с банком допсоглашение по изменению реквизитов возврата по письменному заявлению вкладчика, вплоть до перевода свифтом, как у БМ банка?
Конечно я понимаю, хозяин - барин (или хозяйка Алла :) ), комиссию ввел (хорошо что пока не миллион в день, ведь вроде как ничто не запрещает) и возможно, будут проблемы с возвратом, если комиссию не заплатить.
Поэтому мне и интересно отношение банка к своим клиентам, если через год по окончанию депозита, вкладчик обнаруживает, что надо разыскивать свой вклад, если он сольется на транзит.
Для меня отношение банка к своим клиентам не менее важно, чем ставки и надежность.
Поэтому хотелось бы услышать ответ (а по максимуму и совет) начальника транспортного цеха (то бишь офиц. представителя).

по некоторым карточным продуктам вместе с картой ликвидируется и счёт (например по картам в пакете депозитный). выплату депозита и процентов можно перепривязать к любому другому действующему счёту. лично я с некоторых пор все депозиты привязываю только к текущему счёту с которого сам потом перебрасываю на карту УСБ или перевожу на счёт в Альфе (сейчас это бесплатно). что касается отношения банка к клиентам, то последние 2-3 года оно стало значительно хуже...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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