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Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 тра, 2018 23:44
igor shevtsov написав:
Детей пока нет. Инфинити FX 35
Вот ведь как бывает - с таким уровнем и на инфинити умудряются заработать
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