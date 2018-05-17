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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 940941942943

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 23:44

  igor shevtsov написав:Детей пока нет. Инфинити FX 35

Вот ведь как бывает - с таким уровнем и на инфинити умудряются заработать
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 00:01

И не только на него. Об уровне по чём судим???
Никогда не смотрел на чужой достаток и не судил об уровне, просто времени на это не хватает, может потому и Инфинити...
igor shevtsov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 00:12

Если я обратился о помощи к официальному представителю банка именно потому что возможность погасить задолженность вовремя у меня была!!!, внося деньги через кассу и учитывая что я неоднократно озвучил об необходимости зачисления средств сразу, сотрудник банка взял пачку денег себе вруки и с подскоком пошел к терминалу втулив их вместе с картой и с чувством выполненого долга накинул мне пару соток гривен лишних процентов.
Может Вас такое отношение и устроило б. А я привык работать с компетентными людьми.
По этому и прошу банк провести служебное расследование и компенсировать мои потери
igor shevtsov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 00:23

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

  igor shevtsov написав:По этому и прошу банк провести служебное расследование и компенсировать мои потери


viewtopic.php?p=1945267#p1945267

прошло 5 лет - национальный вид спорта "наступи на грабли", можете уже курсы открывать

Зображення

хотя банки таких клиентов любят - не успел - подкормил банк
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 01:41

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

  Ukrsotsbank написав:В связи с тем, что сейчас идет объединение Банков - происходит уравнивание тарифов.


класс!!! :lol:
эта (выделенная) фраза это устное народное творчество? или она уже официально присутствует в публичную офёрте (размещённой на сайте)?
а если её там нет то почему её так часто повторяют в разных местах как заклинание? она что позволяет вызвать джина?

З.Ы.
фактически расчёт только на то, что за 20 - 100 гривен, мало кто захочет платить судебный сбор от 705 грн. и тратить своё время.
...
uaprofi
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