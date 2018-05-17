Укрсоцбанк Альфа-Групп

Если я обратился о помощи к официальному представителю банка именно потому что возможность погасить задолженность вовремя у меня была!!!, внося деньги через кассу и учитывая что я неоднократно озвучил об необходимости зачисления средств сразу, сотрудник банка взял пачку денег себе вруки и с подскоком пошел к терминалу втулив их вместе с картой и с чувством выполненого долга накинул мне пару соток гривен лишних процентов. Может Вас такое отношение и устроило б. А я привык работать с компетентными людьми. По этому и прошу банк провести служебное расследование и компенсировать мои потери
Ukrsotsbank написав:В связи с тем, что сейчас идет объединение Банков - происходит уравнивание тарифов.
эта (выделенная) фраза это устное народное творчество? или она уже официально присутствует в публичную офёрте (размещённой на сайте)? а если её там нет то почему её так часто повторяют в разных местах как заклинание? она что позволяет вызвать джина?
З.Ы. фактически расчёт только на то, что за 20 - 100 гривен, мало кто захочет тратиться на судебный сбор от 705 грн. и тратить своё время.
igor shevtsov написав:Доброе время суток! Просьба помочь в сложившейся ситуации... Пользуюсь одним из ваших кредитных продуктов и сегодня (17 число месяца)у меня по нему расчетная дата. 16.05 в неоперационное время попытался внести через терминал задолженность по карте. Вносил двумя суммами так как купюр было больше чем 50. Одну сумму терминал принял, а остаток уже не принимал-сбой программы (выдавало какую то ошибку). Сегодня (17.05) в обеденное время в отделении банка пытался внести остаток так же через терминал. Трижды мне выдавало сообщение, что сумма пополнения превышена. Обратился к сотрудникам отделения за помощью и паралельно набрал гарячую линию с просьбой о помощи. Чётко озвучил что деньги необходимо чтоб попали на счёт именно сегодня, так как сегодня расчетная дата. Сотрудник взял у меня деньги и карту и самостоятельно внёс деньги через терминал. Отдал мне чек и сразу же пришло смс с подтверждением поступления средств. Вечером проверил выписку-деньги на счёт не поступили, начислены проценты на непоступившую сумму. Прошу не начислять проценты ибо как минимум мной были выполнены все возможные попытки погасить ВОВРЕМЯ задолженность! Сотрудник четко знал что сегодня деньги должны зайти на счет! Мой ИПН 3072912514 Шевцов Игорь Владимирович Спасибо!
Добрый день, igor shevtsov. Ваше обращение было зарегистрировано в телефонном режиме. Ожидайте, пожалуйста, рассмотрения.
BBC написав:Ukrsotsbank В связи с объединением банков когда ожидать замену Вас на представителя Alfa_Bank
BBC, представитель Alfa_Bank отвечает на ветке ПАО "Альфа- Банк" и по продуктам Укрсоцбанка проконсультировать Вас не сможет. Поэтому пока у Вас есть вопросы по Укрсоцбанку объединение веток не планируется.