Вот ведь как бывает - с таким уровнем и на инфинити умудряются заработать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 тра, 2018 23:44
Додано: П'ят 18 тра, 2018 00:01
И не только на него. Об уровне по чём судим???
Никогда не смотрел на чужой достаток и не судил об уровне, просто времени на это не хватает, может потому и Инфинити...
Додано: П'ят 18 тра, 2018 00:12
Если я обратился о помощи к официальному представителю банка именно потому что возможность погасить задолженность вовремя у меня была!!!, внося деньги через кассу и учитывая что я неоднократно озвучил об необходимости зачисления средств сразу, сотрудник банка взял пачку денег себе вруки и с подскоком пошел к терминалу втулив их вместе с картой и с чувством выполненого долга накинул мне пару соток гривен лишних процентов.
Может Вас такое отношение и устроило б. А я привык работать с компетентными людьми.
По этому и прошу банк провести служебное расследование и компенсировать мои потери
Додано: П'ят 18 тра, 2018 00:23
Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп
viewtopic.php?p=1945267#p1945267
прошло 5 лет - национальный вид спорта "наступи на грабли", можете уже курсы открывать
хотя банки таких клиентов любят - не успел - подкормил банк
Додано: П'ят 18 тра, 2018 01:41
хорошее слово "уравнивание" )))
эта (выделенная) фраза это устное народное творчество? или она уже официально присутствует в публичную офёрте (размещённой на сайте)?
а если её там нет то почему её так часто повторяют в разных местах как заклинание? она что позволяет вызвать джина?
З.Ы.
фактически расчёт только на то, что за 20 - 100 гривен, мало кто захочет тратиться на судебный сбор от 705 грн. и тратить своё время.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:32
Добрый день, igor shevtsov. Ваше обращение было зарегистрировано в телефонном режиме. Ожидайте, пожалуйста, рассмотрения.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:17
Ukrsotsbank В связи с объединением банков когда ожидать замену Вас на представителя Alfa_Bank
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:22
Чего вы пристали к человеку?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:56
BBC, представитель Alfa_Bank отвечает на ветке ПАО "Альфа- Банк" и по продуктам Укрсоцбанка проконсультировать Вас не сможет. Поэтому пока у Вас есть вопросы по Укрсоцбанку объединение веток не планируется.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:07
Ukrsotsbank
подскажите,
при снятие нала с карт Укрсоца в кассах Альфы комиссия со стороны Альфы также отсутствует?
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