RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 941942943944>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 23:44

  igor shevtsov написав:Детей пока нет. Инфинити FX 35

Вот ведь как бывает - с таким уровнем и на инфинити умудряются заработать
Stringer
 
Повідомлень: 7566
З нами з: 23.01.13
Подякував: 210 раз.
Подякували: 1037 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 00:01

И не только на него. Об уровне по чём судим???
Никогда не смотрел на чужой достаток и не судил об уровне, просто времени на это не хватает, может потому и Инфинити...
igor shevtsov
 
Повідомлень: 52
З нами з: 06.08.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 00:12

Если я обратился о помощи к официальному представителю банка именно потому что возможность погасить задолженность вовремя у меня была!!!, внося деньги через кассу и учитывая что я неоднократно озвучил об необходимости зачисления средств сразу, сотрудник банка взял пачку денег себе вруки и с подскоком пошел к терминалу втулив их вместе с картой и с чувством выполненого долга накинул мне пару соток гривен лишних процентов.
Может Вас такое отношение и устроило б. А я привык работать с компетентными людьми.
По этому и прошу банк провести служебное расследование и компенсировать мои потери
igor shevtsov
 
Повідомлень: 52
З нами з: 06.08.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 00:23

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

  igor shevtsov написав:По этому и прошу банк провести служебное расследование и компенсировать мои потери


viewtopic.php?p=1945267#p1945267

прошло 5 лет - национальный вид спорта "наступи на грабли", можете уже курсы открывать

Зображення

хотя банки таких клиентов любят - не успел - подкормил банк
DmitryZP
 
Повідомлень: 3896
З нами з: 04.11.11
Подякував: 16 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 01:41

хорошее слово "уравнивание" )))

  Ukrsotsbank написав:В связи с тем, что сейчас идет объединение Банков - происходит уравнивание тарифов.


эта (выделенная) фраза это устное народное творчество? или она уже официально присутствует в публичную офёрте (размещённой на сайте)?
а если её там нет то почему её так часто повторяют в разных местах как заклинание? она что позволяет вызвать джина?

З.Ы.
фактически расчёт только на то, что за 20 - 100 гривен, мало кто захочет тратиться на судебный сбор от 705 грн. и тратить своё время.
...
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1926
З нами з: 21.04.11
Подякував: 327 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:32

  igor shevtsov написав:Доброе время суток!
Просьба помочь в сложившейся ситуации...
Пользуюсь одним из ваших кредитных продуктов и сегодня (17 число месяца)у меня по нему расчетная дата.
16.05 в неоперационное время попытался внести через терминал задолженность по карте. Вносил двумя суммами так как купюр было больше чем 50. Одну сумму терминал принял, а остаток уже не принимал-сбой программы (выдавало какую то ошибку).
Сегодня (17.05) в обеденное время в отделении банка пытался внести остаток так же через терминал. Трижды мне выдавало сообщение, что сумма пополнения превышена.
Обратился к сотрудникам отделения за помощью и паралельно набрал гарячую линию с просьбой о помощи. Чётко озвучил что деньги необходимо чтоб попали на счёт именно сегодня, так как сегодня расчетная дата.
Сотрудник взял у меня деньги и карту и самостоятельно внёс деньги через терминал. Отдал мне чек и сразу же пришло смс с подтверждением поступления средств.
Вечером проверил выписку-деньги на счёт не поступили, начислены проценты на непоступившую сумму.
Прошу не начислять проценты ибо как минимум мной были выполнены все возможные попытки погасить ВОВРЕМЯ задолженность!
Сотрудник четко знал что сегодня деньги должны зайти на счет!
Мой ИПН 3072912514 Шевцов Игорь Владимирович
Спасибо!

Добрый день, igor shevtsov. Ваше обращение было зарегистрировано в телефонном режиме. Ожидайте, пожалуйста, рассмотрения.
Ukrsotsbank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 255
З нами з: 15.08.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:17

Ukrsotsbank В связи с объединением банков когда ожидать замену Вас на представителя Alfa_Bank
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13278
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1016 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:22

  BBC написав:Ukrsotsbank В связи с объединением банков когда ожидать замену Вас на представителя Alfa_Bank

Чего вы пристали к человеку?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20766
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1073 раз.
Подякували: 4612 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:56

  BBC написав:Ukrsotsbank В связи с объединением банков когда ожидать замену Вас на представителя Alfa_Bank

BBC, представитель Alfa_Bank отвечает на ветке ПАО "Альфа- Банк" и по продуктам Укрсоцбанка проконсультировать Вас не сможет. Поэтому пока у Вас есть вопросы по Укрсоцбанку объединение веток не планируется.
Ukrsotsbank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 255
З нами з: 15.08.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:07

Ukrsotsbank
подскажите,
при снятие нала с карт Укрсоца в кассах Альфы комиссия со стороны Альфы также отсутствует?
...
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1926
З нами з: 21.04.11
Подякував: 327 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 941942943944>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: angler, begemoto, vitaliy1111, Жерминаль і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5628, 5629, 5630
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
56296 7236729
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 тра, 2018 12:47
Жерминаль

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.