Укрсоцбанк Альфа-Групп

demichh написав:Имею валютный вклад, для меня оформленный под депозит карточный продукт "Чемпион" сейчас бесплатный ?
Добрый день, demichh. С 30.03.2018 были изменены тарифы по карточным счетам. Более детально можно ознакомиться по ссылке: https://ru.ukrsotsbank.com/current/view/13/. Сейчас введена оплата за годовое обслуживание независимо есть вклад или нет, поэтому необходимо проверить в каком месяце у Вас была открыта карта.
Открыт 6-7.03.2017 года, сейчас на нем баланс -1,00
demichh написав:Имею валютный вклад, для меня оформленный под депозит карточный продукт "Чемпион" сейчас бесплатный ?
Добрый день, demichh. С 30.03.2018 были изменены тарифы по карточным счетам. Более детально можно ознакомиться по ссылке: https://ru.ukrsotsbank.com/current/view/13/. Сейчас введена оплата за годовое обслуживание независимо есть вклад или нет, поэтому необходимо проверить в каком месяце у Вас была открыта карта.
Открыт 6-7.03.2017 года, сейчас на нем баланс -1,00
Добрый день, demichh. Спасибо, что уточнили. Комиссия за годовое обслуживание будет списана в марте 2019 года. Баланс -1,00 – эта ежемесячная комиссия, если в течении 6 месяцев не будет внесена, карта будет закрыта.