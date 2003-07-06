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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 941942943944

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:40

  Ukrsotsbank написав:
  demichh написав:Имею валютный вклад, для меня оформленный под депозит карточный продукт "Чемпион" сейчас бесплатный ?

Добрый день, demichh. С 30.03.2018 были изменены тарифы по карточным счетам. Более детально можно ознакомиться по ссылке: https://ru.ukrsotsbank.com/current/view/13/. Сейчас введена оплата за годовое обслуживание независимо есть вклад или нет, поэтому необходимо проверить в каком месяце у Вас была открыта карта.

Открыт 6-7.03.2017 года, сейчас на нем баланс -1,00
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:42

  uaprofi написав:Ukrsotsbank
подскажите,
при снятие нала с карт Укрсоца в кассах Альфы комиссия со стороны Альфы также отсутствует?

uaprofi, дополнительной комиссии со стороны Альфа-Банка нет. Снятие наличных денег согласно тарифам, по которым Вы обсуживаетесь в ПАО «Укрсоцбанк».
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:53

  demichh написав:
  Ukrsotsbank написав:
  demichh написав:Имею валютный вклад, для меня оформленный под депозит карточный продукт "Чемпион" сейчас бесплатный ?

Добрый день, demichh. С 30.03.2018 были изменены тарифы по карточным счетам. Более детально можно ознакомиться по ссылке: https://ru.ukrsotsbank.com/current/view/13/. Сейчас введена оплата за годовое обслуживание независимо есть вклад или нет, поэтому необходимо проверить в каком месяце у Вас была открыта карта.

Открыт 6-7.03.2017 года, сейчас на нем баланс -1,00

Добрый день, demichh. Спасибо, что уточнили. Комиссия за годовое обслуживание будет списана в марте 2019 года. Баланс -1,00 – эта ежемесячная комиссия, если в течении 6 месяцев не будет внесена, карта будет закрыта.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:57

  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrsotsbank написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ukrsotsbank, старі карти під депо (пакет зарплатний) Ви перевипускаєте?

Квесторе_поверніться, зараз зарплатні картки випускаються тільки для отримання заробітної плати. Для депозитів випуск не здійснюється.

Запитання про перевипуск?
Алгоритм перевипуску який?

Квесторе_поверніться, информацию уточняем ожидайте, пожалуйста.
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 19:38

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

При закрытии карты чемпион, к которой привязан депозит, куда упадут деньги(USD)?
Бесплатное ли будет в отделении закрытие карты с отрицательным балансом по вине комиссии?
Закроется ли текущий счет вместе с картой? Можно ли привязать депозит к ощадному счету или перевести депозит в альфу или оформить свифт в альфу?
staspi71
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 08:31

staspi71
Затянется все, я уже попал на такое но с другой картой где-то полгода назад, все из-за плохой консультации экономиста... все зависит от того куда настроены были возврат тела и возврат процентов. Если закрыта карту на которую должны упасть - деньги падают на транзитный счет и затем ждать их еще оттуда после заявления. В общем потратил почти месяц и 3 похода в отделение...
motosmile
 
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