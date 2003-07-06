Укрсоцбанк Альфа-Групп

demichh написав:Имею валютный вклад, для меня оформленный под депозит карточный продукт "Чемпион" сейчас бесплатный ?
Добрый день, demichh. С 30.03.2018 были изменены тарифы по карточным счетам. Более детально можно ознакомиться по ссылке: https://ru.ukrsotsbank.com/current/view/13/. Сейчас введена оплата за годовое обслуживание независимо есть вклад или нет, поэтому необходимо проверить в каком месяце у Вас была открыта карта.
Открыт 6-7.03.2017 года, сейчас на нем баланс -1,00
demichh написав:Имею валютный вклад, для меня оформленный под депозит карточный продукт "Чемпион" сейчас бесплатный ?
Добрый день, demichh. С 30.03.2018 были изменены тарифы по карточным счетам. Более детально можно ознакомиться по ссылке: https://ru.ukrsotsbank.com/current/view/13/. Сейчас введена оплата за годовое обслуживание независимо есть вклад или нет, поэтому необходимо проверить в каком месяце у Вас была открыта карта.
Открыт 6-7.03.2017 года, сейчас на нем баланс -1,00
Добрый день, demichh. Спасибо, что уточнили. Комиссия за годовое обслуживание будет списана в марте 2019 года. Баланс -1,00 – эта ежемесячная комиссия, если в течении 6 месяцев не будет внесена, карта будет закрыта.
При закрытии карты чемпион, к которой привязан депозит, куда упадут деньги(USD)? Бесплатное ли будет в отделении закрытие карты с отрицательным балансом по вине комиссии? Закроется ли текущий счет вместе с картой? Можно ли привязать депозит к ощадному счету или перевести депозит в альфу или оформить свифт в альфу?
staspi71 Затянется все, я уже попал на такое но с другой картой где-то полгода назад, все из-за плохой консультации экономиста... все зависит от того куда настроены были возврат тела и возврат процентов. Если закрыта карту на которую должны упасть - деньги падают на транзитный счет и затем ждать их еще оттуда после заявления. В общем потратил почти месяц и 3 похода в отделение...
Ukrsotsbank написав:Квесторе_поверніться, зараз зарплатні картки випускаються тільки для отримання заробітної плати. Для депозитів випуск не здійснюється.
Запитання про перевипуск? Алгоритм перевипуску який? Доброго дня, Квесторе_поверніться. На даний момент перевипуск і продовження карт за тарифним пакетом «Зарплатний» передбачено лише для тих, хто отримує з/п через ПАТ «Укрсоцбанк», тому прохання написати Ваш ІПН в особистому повідомленні для коректної консультації.
Ukrsotsbank написав:Квесторе_поверніться, зараз зарплатні картки випускаються тільки для отримання заробітної плати. Для депозитів випуск не здійснюється.
Запитання про перевипуск? Алгоритм перевипуску який? Доброго дня, Квесторе_поверніться. На даний момент перевипуск і продовження карт за тарифним пакетом «Зарплатний» передбачено лише для тих, хто отримує з/п через ПАТ «Укрсоцбанк», тому прохання написати Ваш ІПН в особистому повідомленні для коректної консультації.
Зарплатний проект перевели в Мій банк. Дякую за відповідь.