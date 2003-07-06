Укрсоцбанк Альфа-Групп

myan61 написав:

Из чьих ответов следует, что будет закрыт карточный счет? Карта - да будет закрыта, а про закрытие счетов никто не писал. И почему на транзит, а не на карточный или текущий счет?И что мешает сделать с банком допсоглашение по изменению реквизитов возврата по письменному заявлению вкладчика, вплоть до перевода свифтом, как у БМ банка?Конечно я понимаю, хозяин - барин (или хозяйка Алла), комиссию ввел (хорошо что пока не миллион в день, ведь вроде как ничто не запрещает) и возможно, будут проблемы с возвратом, если комиссию не заплатить.Поэтому мне и интересно отношение банка к своим клиентам, если через год по окончанию депозита, вкладчик обнаруживает, что надо разыскивать свой вклад, если он сольется на транзит.Для меня отношение банка к своим клиентам не менее важно, чем ставки и надежность.Поэтому хотелось бы услышать ответ (а по максимуму и совет) начальника транспортного цеха (то бишь офиц. представителя).