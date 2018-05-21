Укрсоцбанк Альфа-Групп

staspi71 написав:При закрытии карты чемпион, к которой привязан депозит, куда упадут деньги(USD)?
Бесплатное ли будет в отделении закрытие карты с отрицательным балансом по вине комиссии?
Закроется ли текущий счет вместе с картой? Можно ли привязать депозит к ощадному счету или перевести депозит в альфу или оформить свифт в альфу?
Добрый день,staspi71. В настройках депозитного счета указан счет для возврата депозита и процентов (текущий 2620… или карточный 2625). Этот счет закрывать нельзя до окончания срока депозита. Карту можно закрыть с отрицательным балансом, если минус относится к комиссии РКО. Но опять же, если это счет для возврата депозита, значит закрыть нельзя. Для того, чтобы у Вас не была взята дополнительная комиссия, рекомендуем сделать следующим образом. Выплата тела и процентов на текущий счет, далее перевод средств в любом отделении, которое работает в формате 2в1, на карточный счет в ПАО «Альфа-Банк», далее снимаете деньги согласно тарифам. По новым тарифам снятие наличных денег в ТП «Комфорт», «Ультра», «Platinum Black» два раза в месяц через кассу Банка – бесплатно.