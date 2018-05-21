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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 942943944945

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 606
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
155
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 606
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 15:07

  staspi71 написав:При закрытии карты чемпион, к которой привязан депозит, куда упадут деньги(USD)?
Бесплатное ли будет в отделении закрытие карты с отрицательным балансом по вине комиссии?
Закроется ли текущий счет вместе с картой? Можно ли привязать депозит к ощадному счету или перевести депозит в альфу или оформить свифт в альфу?

Добрый день,staspi71. В настройках депозитного счета указан счет для возврата депозита и процентов (текущий 2620… или карточный 2625). Этот счет закрывать нельзя до окончания срока депозита. Карту можно закрыть с отрицательным балансом, если минус относится к комиссии РКО. Но опять же, если это счет для возврата депозита, значит закрыть нельзя. Для того, чтобы у Вас не была взята дополнительная комиссия, рекомендуем сделать следующим образом. Выплата тела и процентов на текущий счет, далее перевод средств в любом отделении, которое работает в формате 2в1, на карточный счет в ПАО «Альфа-Банк», далее снимаете деньги согласно тарифам. По новым тарифам снятие наличных денег в ТП «Комфорт», «Ультра», «Platinum Black» два раза в месяц через кассу Банка – бесплатно.
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 15:13

  Ukrainian написав:
  Ukrsotsbank написав:
  Ukrainian написав:Есть в банке $$$ вклад и $$$ текущий счёт
Как по окончанию получить без комиссии?
Есть $$$ текущий в Альфе

Добрый день, Ukrainian. Вы сможете перевести деньги без комиссии на счет в ПАО " Альфа-Банк" в любом отделении ПАО "Укрсоцбанк", которое работает в формате 2в1, через менеджера Банка.

Бесплатный перевод можно сделать на валютную карту Альфа банка или только текущий валютный счёт ?
Благодарю

Ukrainian, перевод можно делать сразу на карточный счет. Зачисление проходит в течении 2-3 часов. В отделениях формата 2в1 такие перечисления проводится без каких-либо дополнительных комиссий.
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:44

Ukrsotsbank
Спасибо за обстоятельный ответ.
Привязка депозита к текущему счету делается в отделении?
staspi71
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 15:27

  staspi71 написав:Ukrsotsbank
Спасибо за обстоятельный ответ.
Привязка депозита к текущему счету делается в отделении?

staspi71, депозит может быть привязан как текущему счёту, так и карточному. Можете написать Ваш ИНН в личном сообщении - проверим информацию.
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 17:51

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

Депозит привязан к карточке. В онлайне не вижу, как это можно исправить.
В отделении я смогу это сделать?
staspi71
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